NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

39,1821 USD +1,61% (16.01.2024, 17:14)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (16.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 42 USD auf 45 USD.Citi stufe die Verizon-Aktie zudem als "90-day positive catalyst watch" ein. Das Researchhaus erwarte, dass die bevorstehende Gewinnsaison für das vierte Quartal die sich stabilisierende Wettbewerbslandschaft im Mobilfunkbereich hervorheben werde. Citi sehe auch eine Gelegenheit für den Markt, die Darstellung der Nettoverschuldung von Verizon im Vergleich zu seinen Konkurrenten zu normalisieren, was sich positiv auf die Bewertung des Unternehmens auswirken könne.Die Analysten der Citigroup bewerten die Citigroup-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". (Analyse vom 16.01.2024)