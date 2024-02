NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

Kurzprofil Verizon Communications Inc.:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (27.02.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Verizon: Bullisches Signal - ChartanalyseDie Aktie von Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat im bisherigen Verlaufshoch am 31. Januar 43,21 Dollar erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dann habe das Papier eine Korrektur gestartet, die aktuell noch laufe. Die Korrektur habe bereits den 50er-EMA erreicht, eine übliche Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Die Aktie sei am Vortag mit einer langen bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen, könne sich aber noch am 50er-EMA halten.Könne das Papier von Verizon im Bereich um den 50er-EMA wieder nach oben abdrehen, wäre dies ein bullisches Signal und eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu erwarten. Auf der Unterseite sei das Papier gut durch den 200er-EMA und die Ichimoku-Wolke abgesichert. Die erste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre der 10er-EMA um aktuell 40,47 USD. Sollte es aber zu einem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach unten kommen, würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:36,61 EUR +0,07% (27.02.2024, 08:24)