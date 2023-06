Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangene Woche habe Amazon für Schlagzeilen gesorgt: Offenbar wolle der E-Commerce-Riese nun auch ins Telekommunikationsgeschäft einsteigen. Hintergrund seien Pläne, Amazon Prime aufzuwerten und Usern so einen größtmöglichen Nutzen zu bieten. Obwohl sich Amazon für seinen Vorstoß mit allen großen US-Telekommunikationsunternehmen in Gesprächen befinden sein solle, seien die Aktien von Mobilfunkanbietern deutlich unter Druck geraten - darunter auch Verizon, die mit inzwischen 7,3 Prozent eine so hohe Rendite wie seit vielen Jahren nicht mehr erreiche. Eine langfristige Chance für konservative Anleger oder eine Value-Falle?Das Telekommunikationsgeschäft sei margenarm, kapitalintensiv und vor allem hart umkämpft. Wem es allerdings gelinge, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten, dem würden stabile Erträge und konstante Cashflows winken. Dass Amazon hier nun ebenfalls mitmischen wolle, sei durchaus verständlich: Ein möglichst attraktiver Prime-Service würde auf der Ertragsseite zu verlässlicheren Einnahmen auch dann führen, wenn es gesamtwirtschaftlich weniger gut laufen sollte.Für die Platzhirsche AT&T, Verizon und T-Mobile US hingegen seien die Spekulationen um einen möglichen Markteintritt des Online-Einzelhändlers selbstverständlich keine gute Nachrichten, denn laut eines Bloomberg-Berichts wolle Amazon möglichst niedrige Großhandelspreise durchsetzen. Selbst der mögliche Verhandlungsgewinner könnte daher am Ende ein Verlierer des jüngsten Vorstoßes sein. Kein Wunder also, dass US-Telekommunikationsaktien nach der Meldung in die Nähe ihrer bisherigen Bärenmarkttiefs gefallen seien. Schon die anhaltende Zinswende habe die hochverschuldeten Werte in Erwartung deutlich höherer Refinanzierungskosten stark belastet.Der Kurssturz allerdings biete auch Chancen, denn in der Aktie von Verizon, mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent nach AT&T die Nummer 2 der USA, hätten die Kursverluste für einen starken Anstieg der Dividendenrendite gesorgt. Wer noch heute einsteige, sichere sich eine Ausschüttung von 7,33 Prozent, das sei der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren:Hohe Dividendenrenditen seien ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könnten sie Investoren langfristig hohe Cashflows garantieren, andererseits seien sie oft ein mahnendes Signal dafür, dass die Geschäftsentwicklung keine günstige sei und das betreffende Unternehmen zusehends in Gefahr gerate, die Sicherheit der Ausschüttungen nicht mehr garantieren zu können und diese notfalls kürzen oder sogar ganz einstellen müsse.Hoch angerechnet werden müsse Verizon im Unterschied zu Konkurrent AT&T jedoch, die Dividende in den vergangenen 18 Jahren nicht nur nicht gekürzt, sondern konstant erhöht zu haben. Ohne eine gravierende Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes bzw. der Finanzierungsbedingungen dürfte die Dividende daher auch in den kommenden Jahren mindestens garantiert sein.Bleibe noch die Frage, ob die Zeit auch technisch reif für einen Einstieg sei: Wer lieber prozyklisch investiere, halte Abstand, die Aktie sei aktuell fest in der Hand der Bären. Schnäppchenjäger und Antizykler hingegen könnten bereits zugreifen, denn Verizon habe dank bullischer Divergenzen im RSI und MACD Chancen auf eine (nachhaltige) Bodenbildung im Bereich von 35 Dollar. Mit einer Dividendenrendite von 7,3 Prozent lasse sich die Zeit für bessere Kurse außerdem recht bequem aussitzen.Für Anleger auf der Suche nach einem Cashflow-Booster für's langfristige Investmentportfolio bietet der mit dem Vorstoß von Amazon verbundene Kurseinbruch bei Telekommunikationswerten eine attraktive Einstiegschance, so Max Gross. Vor allem Verizon überzeugt mit einer hohen Dividendenrendite und einer vergleichsweise großen Sicherheit der Ausschüttung. Wer es mit der Refinanzierung seines Investments nicht eilig hat, dürfte hier kaum in die berüchtigte Value-Falle tappen. (Analyse vom 09.06.2023)