Bonn (www.aktiencheck.de) - Fast zwei Jahrzehnte, nachdem die USA ihr Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) eingerichtet haben, um Bilanzbetrug zu verhindern, muss China noch immer vollen Zugang zu den Prüfungsunterlagen seiner in den USA börsennotierten Unternehmen gewähren, so die Analysten von Postbank Research.



Ab Anfang 2021 sei den in den USA börsennotierten chinesischen Unternehmen eine Frist bis zum 1. Halbjahr 2024 eingeräumt worden, um die Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Die Zeit, bis die chinesischen Behörden dem PCAOB gestatten müssten, die Abschlussprüfungen der in den USA börsennotierten chinesischen Unternehmen zu inspizieren, werde zwar immer knapper, aber noch sei unklar, ob eine Einigung erzielt werden könne. Sollte dies nicht gelingen, könnte die Streichung chinesischer Unternehmen von der US-Liste im ersten Halbjahr 2024 beginnen - vielleicht aber auch schon im ersten Halbjahr 2023.



Die betroffenen Aktien könnten kurzfristig erhöhte Volatilität zeigen. Für den breiteren chinesischen Aktienmarkt im zweiten Halbjahr bleiben die Analysten von Postbank Research aber aufgrund von fiskalpolitischen Stimulierungsmaßnahmen und einer Konjunkturerholung konstruktiv. (08.08.2022/ac/a/m)





