Köln (www.aktiencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass das japanische BIP-Wachstum im zweiten Quartal aufgrund des starken Konsums nach der Corona-Krise und eines Amortisationseffekts bei den Exporten anhalten wird, so Dr. Christoph Siepmann, Senior Economist bei Generali Investments.



Es werde jedoch erwartet, dass sich das weltweite Wachstum verlangsame, und es würden sich die Anzeichen mehren, dass Japan nicht ungeschoren davonkommen werde. Der Purchasing Managers Index (PMI) für das verarbeitende Gewerbe habe sich tiefer in den kontraktiven Bereich (49,4) bewegt. Der PMI für den Dienstleistungssektor habe begonnen, sich zu verlangsamen, liege aber immer noch auf einem komfortablen Niveau (53,9). Das Gleiche gelte für die japanische Economy Watchers-Umfrage, obwohl sich das Verbrauchervertrauen immer noch verbessert habe. Dennoch schienen die Unternehmensinvestitionen bereits in einen Abwärtstrend eingetreten zu sein. Generali Investments gehe davon aus, dass sich die Konsumunterstützung nach der Corona-Krise im zweiten Halbjahr verlangsamen werde, was Japan stärker dem globalen Gegenwind aussetzen werde. Generali Investments prognostiziere ein Wachstum von 1% in diesem Jahr und 0,9% im nächsten Jahr. (17.08.2023/ac/a/m)



