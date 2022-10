Ausblick bei deutschen Wohnimmobilien-Aktien kurzfristig eingetrübt, mittelfristig positiv

Die Stimmung der befragten Analysten habe sich bei Wohnimmobilien-Aktien eingetrübt. Der Stimmungsindikator sei mit -2,3 Punkte leicht negativ (2021: 27,8 Punkte). IR-Manager seien mit 11,4 Punkten zurückhaltend optimistisch. Insgesamt könne das Umfeld im Wohnimmobilien-Segment als intakt eingeschätzt werden.



Mittelfristig weise der Stimmungsindikator dagegen mit 4,5 Punkten bei Analysten einen positiven Wert auf (2021: 27,8 Punkte). Hier sei die Differenz zur letzten Befragung mit knapp 23 Punkten deutlich. Der Stimmungsindikator von IR-Managern betrage 31,8 Punkte und sei wesentlich optimistischer.



Seitwärtsbewegung der Kurse bei Gewerbeimmobilien-Aktien erwartet



Das Kurspotenzial von Gewerbeimmobilien-Aktien werde von Analysten negativer gesehen als von Wohnimmobilien-Aktien. Der Wert sei gegenüber der letzten Befragung auf -9,1 Punkte deutlich gefallen (2021: 22,2 Punkte). Der Stimmungsindikator von IR-Managern sei mit -4,5 Punkten ebenfalls negativ. Die Stimmung bei Gewerbeimmobilen-Aktien sei im Vergleich zur letzten Erhebung, sowohl im kurzfristigen, als auch mittelfristigen Szenario deutlich gefallen. Dabei gehe ein Großteil der Befragten von einem anhaltenden Seitwärtstrend aus.



Analysten und IR-Verantwortliche würden vor allem große Herausforderungen in der EU-Taxonomie sehen



Erstmals seien Analysten und IR-Verantwortliche nach ihren Einschätzungen zu der Bedeutung von ESG für den langfristigen Erfolg von Immobiliengesellschaften und den größten Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft befragt worden. Bei den Ergebnissen zeige sich eine große Kongruenz. 60 Prozent der befragten Analysten und Unternehmensvertreter würden die Bedeutung von ESG-Faktoren mittelfristig als eher wichtig und langfristig als wichtig einstufen. Große Übereinstimmung herrsche nach Umfrage von Analysten und Unternehmensvertretern über die größten Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft. Hier würden 93 Prozent der Befragten die EU-Taxonomie als größte Herausforderung befinden.



Jens Hecht, Vorstand der Kirchhoff Consult AG: "Unerwartete Ereignisse wie der Russland-Ukraine Konflikt, eine anziehende Inflation und hohe Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Gerade Immobilien-AGs müssen daher klar kommunizieren, mit welchen Strategien und Maßnahmen eine weitere Wertschaffung in diesem Umfeld gelingen kann." (21.10.2022/ac/a/m)







