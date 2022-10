Bonn (www.aktiencheck.de) - Da Liz Truss' Agenda mit Steuersenkungen und angebotsseitigen Reformen zurückgenommen wurde, bevor sie überhaupt in Kraft treten konnte, hat der Rücktritt der britischen Premierministerin unmittelbar nur geringe Auswirkungen auf den Konjunkturausblick, so die Analysten von Postbank Research.



Größere politische Unsicherheit werde zwar nicht helfen, aber die Angst der Märkte bedeute, dass Truss' Nachfolger*in wahrscheinlich die vom derzeitigen Finanzminister signalisierte sparsame Finanzpolitik fortsetzen dürfte. Die Märkte hätten unterdessen leicht positiv auf den Rücktritt der Premierministerin reagiert, und das GBP und die Gilt-Preise hätten leicht zugelegt. Ein weiteres Aufflammen politischer Unsicherheit wäre alles andere als hilfreich, und es könnte Bedenken geben, ob ein neuer Premierminister zu einer Zeit, in der die Volkswirtschaft ernsthaft von einer Rezession bedroht sei, die Unterstützung einer ausreichenden Zahl konservativer Abgeordneter erhalte, um eine straffere Finanzpolitik durchzusetzen.



Es sei unwahrscheinlich, dass der neue Premierminister vom Kurs der Steuererhöhungen und der strengeren Kontrolle der öffentlichen Ausgaben abweiche. (Ausgabe vom 24.10.2022) (25.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.