Großbritanniens Produzenten und Dienstleister scheinen Mut zu fassen, so die Analysten der Nord LB.



Zumindest würden die jüngsten Zahlen, und insbesondere die verbalen Rückmeldungen der befragten Teilnehmer, der UK PMIs für den Berichtsmonat Januar darauf hindeuten. So sei der UK PMI Manufacturing immerhin um 1,1 Punkte auf 47,3 Punkte gestiegen, was aber den 17. Monat in Folge nach wie vor im kontraktiven Bereich liege. Man könnte von einer Art Dauerkrise der Produzenten sprechen. Erfreulich zeige sich die UK PIM Services Umfrage, welche ebenfalls zugelegt habe und bei einem Zuwachs von 0,4 Indexpunkten bei 53,8 Punkten liege. Angeführt werde die relativ positive Entwicklung vor allem durch ein steigendes Verbrauchervertrauen. Ob es angemessen sei jetzt auf eine Art Turnaround, angeführt durch sinkende Inflation und Leitzinsen, zu spekulieren, zeige die Zeit. Erste Signale könnten aber in der kommenden Woche von der Bank of England kommen. Diese trete nämlich für die erste Notenbankentscheidung in 2024 zusammen. (24.01.2024/ac/a/m)





