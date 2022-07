Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer Reihe von Fehltritten kündigte der britische Premierminister Boris Johnson, der die Konservativen 2019 zu ihrem größten Wahlsieg seit 1987 führte, am 7. Juli seinen Rücktritt an, so die Analysten von Postbank Research.In der Zwischenzeit habe sich die politische Lage auch in Italien verschärft, als der amtierende Premierminister Mario Draghi in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angeboten habe, aber später gebeten worden sei, bis zu dieser Woche zu warten, um zu prüfen, ob er eine neue Mehrheit erhalte. Die Renditen italienischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit seien um 15 Basispunkte seit Mitte der Woche gestiegen, da sie das Risiko politischer Instabilität eingepreist hätten.Die politischen Unruhen im Vereinigten Königreich und in Italien würden zu einem Zeitpunkt kommen, an dem die Volkswirtschaften es sich am wenigsten leisten könnten, da die makroökonomischen Risiken steigen würden. (Ausgabe vom 18.07.2022) (19.07.2022/ac/a/m)