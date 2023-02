Über ihr eigenes Wohl hinaus würden immer mehr Verbraucher wünschen, dass ihre Entscheidungen auch für den Planeten nachhaltig seien. In den letzten Jahren hätten gesellschaftliche Stimmung, technologischer Fortschritt und ökonomische Ratio jeweils einen entscheidenden Punkt erreicht, ab dem nachhaltig produzierte Güter und Dienstleistungen den Vorzug erhalten würden. Man sehe auf Jahre hinaus eine Chance für innovative Unternehmen, in einem breiten Spektrum von Segmenten - darunter Automobile, Bekleidung, Lebensmittel und Energie -, die den Verbrauchern Lösungen anböten, die nicht nur nachhaltig, sondern auch wettbewerbsfähig seien.



Der Markt für nachhaltig produzierte Güter sei einst auf Naturliebhaber und junge Idealisten beschränkt gewesen. Inzwischen habe er sich über Generationen, Länder und politische Lager hinweg ausgedehnt. Gemäß dem Global Consumer Confidence Survey des Conference Board sei es für 85 Prozent der "Millennial"-Generation extrem wichtig oder sehr wichtig, dass Unternehmen umweltfreundliche Programme umsetzen würden. Die Angehörigen der Generation Z und X würden mit 80 beziehungsweise 79 Prozent ein ähnliches Maß an Unterstützung von Umweltzielen ausdrücken.



Bemerkenswert sei, dass auch die älteren Generationen das Ziel unterstützen würden. So würden sich rund zwei Drittel der Ruheständler ebenfalls stark für Umweltprogramme von Unternehmen aussprechen. Nach einer Umfrage von Morning Consult würden sogar in den politisch geteilten USA 76% beziehungsweise 82% der Bürger Wind- beziehungsweise Solarenergie positiv einschätzen. Diese positive Einstellung der Öffentlichkeit zu Umweltbelangen sei im vergangenen Jahr durch die Verabschiedung des US Inflation Reduction Act (IRA) unterstrichen worden. Das Gesetz stelle fast 394 Mrd. USD zur Förderung von erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeugen, der damit verbundenen Produktion und anderen Umweltprogrammen bereit.



Oft klaffe eine Lücke zwischen den erklärten Präferenzen der Verbraucher und ihrem Ausgabenverhalten. Dennoch zeige die Zunahme bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen und der Installation von Solaranlagen, dass Interessen und Maßnahmen unter den richtigen Bedingungen übereinstimmen könnten. In den letzten fünf Jahren sei der Absatz von batterieelektrischen Pkw um durchschnittlich 61% pro Jahr gestiegen. Im gleichen Zeitraum seien die Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor um durchschnittlich 5% jährlich gesunken.



Hervorzuheben sei, dass im Jahr 2022 trotz anhaltender Halbleiterknappheit nach Schätzungen von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) die Verkäufe von batterieelektrischen Autos gegenüber dem Vorjahr um zwei Drittel auf 7,6 Millionen gestiegen seien. Das entspreche 9,4% des Weltmarkts. Unterdessen sei die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 15,3% jährlich zehnmal schneller gestiegen als die gesamte Stromproduktion in den letzten fünf Jahren. Schätzungen von BNEF zufolge hätten diese erneuerbaren Energiequellen im vergangenen Jahr einen Gesamtanteil an der globalen Stromerzeugung von 12,7% erreicht. Bis 2030 sollten sie mehr als ein Viertel des Markts ausmachen.



Dank technologischen Fortschritts, neuer Geschäftsmodelle und neuer Subventionsprogramme seien Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien zunehmend nicht nur die klimafreundlichste, sondern auch die wirtschaftlichste Wahl für die Verbraucher. In den letzten zehn Jahren seien die Stromgestehungskosten bei erneuerbaren Energien beträchtlich gesunken.



So seien die Kosten von Solar- und Windenergie (ohne Subventionen) nach Angaben von Lazard um 77 bzw. 46% zurückgegangen. Zusammen betrachtet lägen die Durchschnittskosten der Solar- und Windstromproduktion auf Versorgerebene um 39 bzw. 67% unter den Kosten bei Gas und Kohle. Auch wenn der Kaufpreis eines Batterie-Elektroautos nach wie vor höher sei als der eines vergleichbaren Wagens mit Verbrennungsmotor, lägen die jährlichen Betriebskosten um fast 30% niedriger, da die Kraftstoffkosten (Strom) und die Wartungskosten (weniger bewegte Teile) niedriger seien.



Zwar würden Umweltaspekte und soziale Werte nach wie vor eine Rolle bei der Motivation der Verbraucher spielen, nachhaltig einzukaufen, doch die Qualität stehe an erster Stelle. Laut einer von First Insight und der Wharton School der University of Pennsylvania durchgeführten Umfrage aus dem Jahr 2022 hätten 29% der Verbraucher die Qualität als wichtigsten Faktor für die Bevorzugung nachhaltiger Produkte genannt. Handwerkliche Qualität und Haltbarkeit hätten einen beinahe genauso hohen Stellenwert erreicht. So habe ein Viertel der Verbraucher diese Eigenschaften als Hauptgrund für den Erwerb nachhaltiger Produkte angegeben. Die Haltbarkeit eines Produkts sei wahrscheinlich der entscheidende Aspekt dafür, dass 68% der Teilnehmer an der Umfrage von First Insight angegeben hätten, mehr für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen bereit zu sein.



Eine ähnliche Tendenz sei am Markt für Luxusgüter zu beobachten. Dort würden hochwertige Automobile, Handtaschen und Uhren einen wesentlich höheren Wiederverkaufswert als Produkte für den Massenmarkt besitzen. Die längere Nutzungsdauer gut verarbeiteter Produkte leiste einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, da weniger Abfall anfalle und die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen gesenkt werde.



Auch neue Geschäftsmodelle würden dazu beitragen, dass die Vorteile der Kreislaufwirtschaft nicht mehr auf den Markt für Luxusgüter beschränkt seien. Neue Marktplätze wie ThredUp und Vinted würden die umfangreiche Infrastruktur und die Zahlungssysteme nutzen, die zur Unterstützung des traditionellen elektronischen Handels entwickelt worden seien, und den vollgestopften Secondhand-Laden ins digitale Zeitalter bringen. Obwohl Vinted mit Sitz in Litauen mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer in 18 Ländern habe, kratze das Unternehmen nur an der Oberfläche des 860 Mrd. USD umfassenden globalen Bekleidungsmarktes.



Angesichts der Inflations- und Rezessionssorgen unter den Verbrauchern dürften die Preisaufschläge für nachhaltige Produkte und die Bereitschaft der Verbraucher, für gute Zwecke mehr zu zahlen, sinken. Laut dem "Global State of the Consumer Tracker" von Deloitte sei der Anteil der Verbraucher, die in letzter Zeit ein nachhaltiges Produkt gekauft hätten, von knapp der Hälfte im März 2022 auf 40% im September gesunken. Dabei seien die Kosten der wichtigste Faktor gewesen. Dennoch erhöhe sich im Zuge der Entwicklung neuer Technologien die Qualität und die Preise würden sinken, was zur weiteren Verbreitung im Zeitverlauf beitrage.



Angesichts des enormen Marktpotenzials, wesentlicher und bereits erfolgter Fortschritte und der noch am Anfang stehenden Durchsetzung von Technologien wie erneuerbare Energien und Elektroautos sollte der Wandel hin zu nachhaltigem Konsum bei neuen Unternehmen, aber auch bei agilen etablierten Firmen über viele Jahre für Wachstum und Chancen sorgen.



Unter dem Strich würden die Experten an ihrer Überzeugung festhalten: Langfristig ausgerichtete Investoren sollten sich auf hochwertige Unternehmen fokussieren, die über wertvolle immaterielle Vermögenswerte, geringe Kapitalintensität, hohe Margen und überdurchschnittliche Kapitalerträge verfügen würden. Firmen mit diesen Eigenschaften hätten in der Vergangenheit überdurchschnittliche Erträge erzielt und gleichzeitig Schutz vor Verlusten in Phasen mit stärkeren Marktschwankungen geboten. Die Bewertungen seien auf langfristige Durchschnittswerte zurückgegangen, lägen aber noch über dem Marktdurchschnitt.



Die Experten würden erhöhte Bewertungen für diese Unternehmen aufgrund der Qualität ihrer Geschäftsmodelle, ihres hohen Ertragswachstums und der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit für gerechtfertigt halten. (21.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine alte Börsenweisheit besagt: Bullenmärkte gehen nicht an Altersschwäche zugrunde, sondern an der Geldpolitik, so Jack Neele und Richard Speetjens, Portfolio-Manager vom Asset Manager Robeco.Das habe sich in den vergangenen Monaten erneut bestätigt. Anfängliche Hoffnungen, dass der Inflationsschub nur vorübergehender Natur sei, seien rasch geschwunden. Die Inflationsraten seien steil nach oben gegangen und die beschleunigte Teuerung habe sich hartnäckiger als gehofft erwiesen. Die US-Notenbank habe ihre Leitzinsen drastisch anheben müssen, und auch die Europäische Zentralbank (EZB) habe nachgezogen.Die globalen Aktienmärkte hätten das Tempo und Ausmaß der Zinserhöhungen nicht verkraftet. Es sei zu Kursrückgängen von fast 20 Prozent gekommen, Wachstumsaktien, die zuvor auf erhöhten Bewertungsniveaus gehandelt worden seien, hätten gar nahezu ein Drittel ihres Werts verloren. Am stärksten betroffen gewesen seien Titel aus zyklischen Sektoren wie Nicht-Basiskonsum sowie Technologie und Kommunikationsdienste. Was sei 2023 und darüber hinaus im Blick zu behalten?Die Experten hätten die Gewichtung von Themen wie Verbrauchergesundheit erhöht und seien zudem zuversichtlich für Unternehmen, die Kunden nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen böten.Im Bereich Verbrauchergesundheit seien verbesserte Lösungen im Zusammenhang mit Körpergewicht, Dermatologie und Sehkraft aus drei Gründen treibende Kräfte. Erstens seien kürzlich zugelassene wirkungsvolle Medikamente zur Gewichtsabnahme auf Interesse bei Verbrauchern, Medizinern und Gesundheitsanbietern gestoßen. Zweitens würden fünf Milliarden Menschen mit schlechter oder korrigierter Sehkraft leben, Tendenz steigend. Dies biete Unternehmen, die sich mit Sehkorrekturen befassen würden, beträchtliche Möglichkeiten. Drittens würden Dermokosmetika durch ihre Wirksamkeit sowie geschickter Vermarktung an Beliebtheit gewinnen.Seit der Corona-Pandemie würden sich Verbraucher aktiver um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen kümmern. Diese Trends würden auch durch demografische Entwicklungen unterstützt: Laut McKinsey würden "Millennials" und die "Generation Z" in den USA sechs bis sieben Prozent mehr ausgeben für Wellnessprodukte und -dienstleistungen als der Durchschnittsverbraucher.Das Interesse von Verbrauchern an Medikamenten zur Gewichtsreduktion könnte im Jahr 2023 deutlich wachsen, da unter anderem der Krankenversicherungsschutz erweitert und die Produktverfügbarkeit verbessert werde. Adipositas, eine schwere Form des Übergewichts, werde mit über 200 gesundheitlichen Komplikationen wie Diabetes-Typ-2 in Verbindung gebracht und belaste die globalen Gesundheitssysteme erheblich. Weltweit seien schätzungsweise 750 Millionen Menschen stark übergewichtig.Unternehmen, die Behandlungen gegen Sehschwäche anböten, würden über erhebliche Wachstumschancen verfügen. Dafür spreche die schiere Zahl an Menschen, die Sehkorrekturen benötigen würden, um in ihrem Alltag uneingeschränkt zurechtzukommen. Etwa 2,7 Milliarden Menschen würden mit unkorrigierter Sehschwäche und weitere zwei Milliarden mit korrigierter Sehkraft leben und regelmäßig neue Brillen oder Kontaktlinsen benötigen: wenn sich ihre Sehkraft ändere, die Produkte abgenutzt seien, bessere Technologien auf den Markt kämen oder sich ihr Modegeschmack ändere.Ein kleiner Prozentsatz der insgesamt 4,7 Milliarden Menschen werde sich einer Augenoperation unterziehen. Die Ausstattung dafür werde von einigen wenigen hoch spezifizierten Unternehmen bereitgestellt. Die künftige Zunahme an Menschen, die eine Sehkorrektur benötigen würden, werde durch das sich ändernde Verbraucherverhalten angetrieben wie zunehmende Bildschirmarbeit oder demografische Trends; zum Beispiel die Überalterung der Bevölkerung sowie das Bevölkerungswachstum in Asien, wo Kurzsichtigkeit häufiger vorkomme.Hervorzuheben seien die Wachstumschancen für Unternehmen in zwei Bereichen: Kurzsichtigkeit und Schutz vor Sonnenlicht. So könnte der Prozentsatz der Menschen, die kurzsichtig seien, laut Prognosen des Brien Holden Vision Institute von derzeit 33 auf 40 Prozent im Jahr 2030 und 52 Prozent im Jahr 2050 oder fast fünf Milliarden Menschen steigen. Zweitens mangele es rund sechs Milliarden Menschen an einem guten Schutz vor Sonnenlicht, wodurch ihre Augen geschädigt würden. In einigen Ländern wie Australien würden Krankenversicherer Verbrauchern bereits die Kosten für Sonnenbrillen erstatten.Auf TikTok kläre der "DermDoctor", ein praktizierender Dermatologe mit einem medizinischen Abschluss und 17 Millionen Followern, regelmäßig über die Grundlagen von Dermatologie und Hautpflege auf. Die Umsätze von dermokosmetischen Produkten würden um rund zehn Prozent pro Jahr wachsen - das Doppelte des Wachstums des Markts für Schönheitsprodukte insgesamt, wozu Influencer wie der DermDoctor beitragen würden.Das Wachstum resultiere vor allem daraus, dass diese Produkte von Pharmazeuten und Dermatologen entwickelt würden und eine Lösung für ein bestimmtes Hautproblem wie Ekzeme oder Akne böten. Da diese Produkte häufig deutlich sichtbare Unvollkommenheiten der Gesichtshaut behandeln würden, stünden sie auch in enger Verbindung mit dem Schönheitsbedürfnis der Konsumenten. Empfehlungen durch Mediziner und ein leistungsfähiger Vertrieb über Apotheken würden die profitable Produktkategorie mit hoher Kundenbindung rapide wachsen lassen.