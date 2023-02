Linz (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Tag ist an den Finanzmärkten erwartungsgemäß ruhig verlaufen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Heute würden im Euroraum gleich mehrere wichtige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Unter anderen die ZEW-Konjunkturerwartungen - ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, basierend auf einer Umfrage unter deutschen Finanzanalysten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine (diese Woche vor genau einem Jahr) sei der ZEW-Index bis vor einem Monat stets negativ gewesen, das heiße mehr Analysten hätten eine Verschlechterung der Wirtschaftslage (auf Sicht von sechs Monaten) erwartet als eine Verbesserung. Erst im letzten Monat sei der Index wieder in den positiven Bereich gestiegen und für heute werde lt. Bloomberg ein leichter Anstieg von 16,9 auf 23 Punkte erwartet.



Auch für die heute anstehenden Einkaufsmanagerindices für Deutschland und den Euroraum würden kleine Verbesserungen prognostiziert. Sollten sich die Daten hingegen verschlechtern, könnte das die Aussichten auf weitere deutliche Zinserhöhungen durch die EZB eintrüben und kurzfristig für leicht niedrigere Zinssätze in EUR und einen schwächeren Euro sorgen. (21.02.2023/ac/a/m)





