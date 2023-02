Der Rohstoffsektor werde von einer Öffnung Chinas begünstigt, nachdem die dortigen Restriktionen und die damit einhergehende Wachstumsabschwächung zuvor zu einem Preisverfall für sogenannte «Industriemetalle» geführt hätten. Rohstoffe wie Kupfer würden nicht nur von der wirtschaftlichen Veränderung profitieren, sondern durch den Ausbau «Erneuerbarer Energien» einen weiteren Schub erhalten.



Zudem sollte der Energiesektor nicht zu früh abgeschrieben werden. Die Unternehmen würden weiter von den hohen Preisen für Energie profitieren. Hinzu komme, dass die Branche insgesamt in den letzten zehn Jahren wenig in die Produktionskapazitäten investiert habe, sodass es bei einem wirtschaftlichen Aufschwung schnell wieder zu einem Nachfrageüberhang kommen könnte, von dem die Branche zusätzlich profitieren könnte. Auch der Energiesektor stelle sich durch den Umbau hin zu erneuerbaren Energien neu auf.



Langfristige Perspektiven würden bei der Aktienselektion unverzichtbar bleiben und da führe kein Weg am Gesundheitssektor vorbei. Demografie und Alterung der Gesellschaft seien als entscheidende Faktoren genannt. Zudem habe uns die Coronakrise vor Augen geführt, welches Innovationspotenzial in dem Sektor stecke. Kleinere spezialisierte Unternehmen würden zahlreiche Entwicklungen vorantreiben und seien mit den daraus folgenden Gewinnaussichten interessante Anlageziele. Diversifikation sei gerade bei der Investition in kleinere Unternehmen wichtig.

Bei einer Differenzierung zwischen den jeweiligen Regionen zeige sich, dass europäische Aktien auf Indexbasis gegenüber ihren amerikanischen Pendants weiterhin einen Bewertungsvorteil aufweisen würden. Die europäischen Aktienindices würden mehr Substanzwerte enthalten, was ihnen momentan aufgrund der gestiegenen Renditeniveaus einen relativen Vorteil verschaffe. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft könnte in diesem Jahr nicht nur für den heimischen Markt ein wichtiges Thema sein, sondern auch für europäische Aktien, die stärker als ihre US-amerikanischen Pendants vom Export abhängig seien. (01.02.2023/ac/a/m)







Küsnacht (www.aktiencheck.de) - Die große Rotation des Jahres 2022 an den globalen Aktienmärkten war der Favoritenwechsel von Wachstums- in Substanzwerte, nachdem letztgenannte über viele Jahre das Nachsehen hatten, so Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement Bellevue AM Deutschland.Höhere Zinsen würden insbesondere den lange vernachlässigten Bankensektor begünstigen. In seiner Szenarioanalyse schließe Bellevue AM Deutschland zwar eine Rezession nicht aus, gehe aber auch davon aus, dass der Rückenwind für die Finanzdienstleister durch höhere Zinsen stärker sein werde als der Gegenwind durch mögliche Kreditausfälle. Positiv für den Sektor wirke daneben, dass Banken nach der Coronakrise nun wieder Dividenden zahlen und eigene Aktien zurückkaufen könnten.