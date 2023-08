Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

28,88 EUR +1,65% (31.08.2023, 14:40)



Euronext Paris-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

28,87 EUR +1,69% (31.08.2023, 14:52)



ISIN Veolia Environnement-Aktie:

FR0000124141



WKN Veolia Environnement-Aktie:

501451



Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VVD



Euronext Paris-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VIE



Kurzprofil Veolia Environnement SA:



Veolia Environnement SA (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, Euronext Paris-Symbol: VIE) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. Mit seinen sich ergänzenden Tätigkeitsbereichen trägt Veolia dazu bei, den Zugang zu den Ressourcen zu erleichtern, die vorhandenen Ressourcen zu erhalten und zu erneuern. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Veolia Environnement SA (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, Euronext Paris-Symbol: VIE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In guten wie in schlechten Zeiten gebe es Unternehmen, die gegenüber den großen Indices eine außergewöhnliche Stärke aufweisen würden. Ein europäischer Großkonzern schlage sowohl den DAX als auch den EURO STOXX 50 aus Sicht von drei Jahren um Längen.Bei dem europäischen Konzern handele es sich um Veolia mit den Geschäftsschwerpunkten Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung und Energieversorgung. Die Aktie zeige auf Dreijahressicht sowohl gegenüber DAX als auch gegenüber EURO STOXX 50 eine klare Outperformance von rund 60 Prozent.Die immensen Herausforderungen im Bereich der Müllentsorgung seien weltweit zu einem Wachstumsfeld von Veolia geworden. Dabei seien die Einführung einer Kreislaufwirtschaft und die Nutzung recycelter Rohstoffe entscheidend, damit die Verschmutzung zu Erde und zu Wasser bekämpft werden könne.Veolia zähle sicherlich zu einer der spannendsten Aktien und verfüge über Geschäftsfelder, die auf Sicht von Jahrzehnten von stetig steigender Nachfrage profitieren würden.Sollte der eher schwache Börsenmonat September für fallende Kurse sorgen und Veolia in Nähe der 24 Euro-Marke notieren, wäre dies für Anleger ein guter Zeitpunkt, um ein paar Veolia-Aktien in das Depot zu legen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link