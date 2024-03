Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

28,94 EUR +0,45% (01.03.2024, 13:20)



Euronext Paris-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

28,97 EUR +1,12% (01.03.2024, 13:17)



ISIN Veolia Environnement-Aktie:

FR0000124141



WKN Veolia Environnement-Aktie:

501451



Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VVD



Euronext Paris-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VIE



Kurzprofil Veolia Environnement SA:



Veolia Environnement SA (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, Euronext Paris-Symbol: VIE) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. Mit seinen sich ergänzenden Tätigkeitsbereichen trägt Veolia dazu bei, den Zugang zu den Ressourcen zu erleichtern, die vorhandenen Ressourcen zu erhalten und zu erneuern. (01.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Veolia Environnement SA (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, Euronext Paris-Symbol: VIE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Gegensatz zu großen amerikanischen Technologie-Konzernen wie Microsoft und Co würden Aktien aus dem Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung nur wenig Beachtung finden. Ein Weltkonzern sei dank Dividendenerhöhung durchaus einen Blick wert. Beim besagten Konzern handele es sich um das französische Unternehmen Veolia. Zu den typischen Aufgaben würden die Wartung von Wasser- und Abwassersystemen, die Abfallbehandlung und Recycling von Müll und die Energiegewinnung aus Abfall und Biomasse gehören. Größter Auftraggeber seien Regierungen, öffentliche Einrichtungen und Industriekunden.Veolia habe bekannt gegeben, dass die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 die Zielsetzungen übertroffen hätten. Der organische Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 45,35 Milliarden Euro gestiegen, das EBITDA sei um 7,8 Prozent auf 6,54 Mrd. Euro gestiegen, der Nettogewinn habe sich um 14,9 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro erhöht.Die Franzosen würden im laufenden Jahr mit einem organischen Wachstum von fünf bis sechs Prozent rechnen und davon ausgehen, den Nettogewinn auf 1,5 Milliarden Euro zu steigern. Ferner plane der Konzern die Dividende um 12 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie zu erhöhen.Veolia ist derzeit kein Tipp von "Der Aktionär", so Jürgen Dreifürst. Auf der Empfehlungsliste würden sich hier andere Aktien wie TOMRA und Waste Management finden. Anleger, die dem Waste Mangement Tipp gefolgt seien, hätten Gewinne von mehr als 100 Prozent einfahren können. Sowohl Veolia als auch TOMRA seien Mitglied im "Der Aktionär" Zero Plastic-Index.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.