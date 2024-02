Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen". Sie hätten im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 10,00 Euro (bisher: 10,10 Euro) ermittelt. (Analyse vom 26.02.2024)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S).Die Vectron Systems AG (kurz: Vectron) habe am 21.02.2024 die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 37,4 Mio. Euro (VJ: 25,2 Mio. Euro) sei nicht nur der Vorjahreswert deutlich um 48% übertroffen worden, sondern die Gesellschaft sei wie erwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Dieser Wert habe in der oberen Hälfte der Umsatzguidance gelegen, die einen Umsatz in einer Bandbreite von 36,0 Mio. Euro bis 37,8 Mio. Euro in Aussicht gestellt habe. Auch die Analysten-Prognose (GBC-Schätzung: 38,6 Mio. Euro) sei nahezu erreicht worden.Die Vectron-Umsätze hätten den Berechnungen der Analysten zur Folge um 11% auf 28,0 (VJ: 25,2 Mio. Euro) zugelegt. Im Wesentlichen für das Umsatzwachstum im Geschäftsbereich Vectron (Kassen und digitale Dienstleistungen) sei der erneute Anstieg der wiederkehrenden Erträge um 53% auf 13,2 (VJ: 8,6 Mio. Euro) verantwortlich gewesen, die nun 47% (VJ: 34%) der Gesamtumsätze in diesem Geschäftsbereich ausmachen würden. Hier zeige sich deutlich die Fokussierung des Unternehmens, wonach vor allem das digitale Geschäft ausgebaut werden solle.Dementsprechend habe Vectron die Hardwareproduktion an externe Partner ausgelagert. Zum Gesamtumsatzanstieg hätten auch die erstmals einbezogenen Umsätze der zum 01.01.2023 erworbenen acardo group AG (acardo) beigetragen. Den Erkenntnissen der Analysten zur Folge dürfte der anorganische Umsatzbeitrag bei über 10 Mio. Euro gelegen haben.Durch den Ausbau des Digitalgeschäfts und den Ergebnisbeitrag der akquirierten acardo sei mit einem EBITDA von 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: -3,9 Mio. Euro) der Turnaround erreicht worden. Gleichzeitig habe das vorläufige EBITDA am oberen Ende der im Oktober angehobenen Guidance gelegen, die ein EBITDA in einer Bandbreite von 2,2 Mio. Euro bis 3,2 Mio. Euro in Aussicht gestellt habe. Auch die EBITDA-Schätzung von 3,2 Mio. Euro sei nahezu erreicht worden.Der Ausbau des Digitalgeschäfts und damit der wiederkehrenden Umsätze mache die Gesellschaft zudem unabhängiger von extern bedingten Nachfrageschwankungen. Bislang spüre Vectron noch keine negativen Effekte aus der Mehrwertsteuererhöhung für die Gastronomie. Vielmehr dürften digitale Dienstleistungen vor dem Hintergrund des Personalmangels in der Branche verstärkt nachgefragt werden.Auch die akquirierte acardo sollte im laufenden Geschäftsjahr 2024 deutlich zu Umsatz und Ergebnis beitragen. Der Couponing-Spezialist habe zu Jahresbeginn die Erweiterung seines Couponing-Netzwerks um weitere 3.500 Märkte bekannt gegeben und betreibe damit das größte Check-out Couponing-Netzwerk in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sollte die Guidance von Vectron weiterhin Bestand haben und die Analyten würden an ihren Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 unverändert festhalten.