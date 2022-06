Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (22.06.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Vectron Systems AG, wie im Vorfeld erwartet, eine deutliche Umsatzsteigerung erreicht. Der neue historische Umsatz-Rekordwert in Höhe von 38,23 Mio. EUR (VJ: 25,00 Mio. EUR) sei dabei größtenteils auf den so genannten Fiskalisierungseffekt zurückzuführen. Da jeder Geschäftsbetreiber bis zum 31.03.2021 eine TSE-konforme Kasse habe betreiben müssen, habe die Vectron von einer außerordentlich hohen Nachfrage profitiert. Selbst der pandemiebedingte Lockdown, der noch das erste Quartal 2021 stark beeinträchtigt habe, sei damit überkompensiert worden.Parallel zum Fiskalisierungseffekt habe auch die erstmalige Vollkonsolidierung der bonVito GmbH zu einer Steigerung der Umsätze geführt. Der anorganische Umsatzbeitrag habe sich in diesem Zusammenhang auf 2,97 Mio. EUR belaufen. Aber auch der deutliche Ausbau des Digitalgeschäftes, welches aktuell den Schwerpunkt der Vectron-Wachstumsstrategie darstelle, habe zu einem sichtbaren Umsatzsprung geführt. Mit einem Anstieg der Anzahl der Digitalverträge auf 17.000 (VJ: 10.000) hätten die Umsätze mit digitalen Services auf 6,33 Mio. EUR (VJ: 1,38 Mio. EUR) deutlich zugelegt.Der starke Umsatzanstieg habe das EBITDA auf 4,71 Mio. EUR (VJ: -1,67 Mio. EUR) und damit wieder erstmals seit dem Geschäftsjahr 2017 oberhalb der Gewinnschwelle angehoben. Dies habe sich bis zum Jahresüberschuss fortgesetzt, der mit 2,44 Mio. EUR (VJ: -2,31 Mio. EUR) den höchsten Wert der Unternehmenshistorie darstelle.Trotz der für 2022 erwarteten rückläufigen Geschäftsentwicklung solle die aktuelle Produktpallette in erster Linie um weitere digitale Dienstleistungen erweitert werden. Darüber hinaus solle die Kassensoftware als SaaS-Mietmodell angeboten werden, womit insgesamt die wiederkehrenden Umsätze zulegen würden. Gleichzeitig gehe der Ausbau des Digitalgeschäftes mit einem starken Anstieg der Wertschöpfung je Kunde einher. Im Vergleich zu Einmalumsätzen durch Kassenverkäufe bedeute die Buchung des Digitalpaketes, in seiner jetzigen Form, bereits eine Verdoppelung der Wertschöpfung. Weitere Steigerungen würden sich zudem durch die geplante Ausweitung des Produktangebotes erreichen lassen. So sollten etwa die aktuellen Module um den Bereich Ordering erweitert werden und im Rahmen von Vertriebsmaßnahmen, Kunden angesprochen werden.Die Analysten der GBC AG haben ihre Prognosen auf dieser Prämisse aufgebaut und rechnen mit einer deutlichen Steigerung der wiederkehrenden Umsätze. Nachdem in 2021 ein Umsatzrückgang auf 28,41 Mio. EUR vorliegen sollte, würden die Analysten bis zum Jahr 2024 von einem Umsatzanstieg auf 47,19 Mio. EUR ausgehen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie aufgrund von Skaleneffekten aber auch angesichts der Steigerung der margenstarken Digital-Umsätze mit einem sichtbaren Ergebnisanstieg rechnen. Bis zum Ende ihrer konkreten Schätzperiode (Geschäftsjahr 2024) würden die Analysten mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 15,8% rechnen.Cosmin Filker und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Vectron Systems-Aktie. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 11,00 EUR (bisher: 15,70 EUR) ermittelt. (Analyse vom 22.06.2022)