Die Analysten hätten in den Schätzungen auch die Effekte aus der acardo-Akquisition berücksichtigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechne das acardo-Management mit Umsatzerlösen in Höhe von 12,5 Mio. Euro und einem EBITDA in Höhe von 2,8 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 22,4%). Für die Folgejahre würden die Analysten jeweils zweistellige Umsatzwachstumsraten und eine weitere Verbesserung der EBITDA-Marge unterstellen.



In ihren um die angepassten Prognosen aktualisierten DCF-Bewertungsmodell hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 9,40 Euro (bisher: 9,20 Euro) ermittelt. Zwar ergebe sich aus der leichten Prognosereduktion für die Geschäftsjahr 2023 und 2024 eine leichte Kurszielminderung, da sie jedoch erstmals die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigen würden, liege eine höhere Basis für die Stetigkeitsphase ihres Bewertungsmodells vor. Dies habe letztendlich die leichte Kurszielerhöhung ausgelöst.



Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 3,76 Euro vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die Vectron Systems-Aktie. (Analyse vom 06.03.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

3,97 EUR +3,39% (06.03.2023, 11:08)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

3,84 EUR (03.03.2023)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (06.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S).Gemäß vorläufigen Zahlen habe die Vectron Systems AG das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang in Höhe von 34,1% auf 25,2 Mio. Euro (VJ: 38,2 Mio. Euro) abgeschlossen. Begleitet worden sei dieser von einem ebenfalls sichtbaren Rückgang des EBITDA auf -4,0 Mio. Euro (VJ: 4,71 Mio. Euro). Im Rahmen einer im November 2022 publizierten Gewinnwarnung habe das Vectron-Management eine weitere Reduktion der Guidance vorgenommen, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.Bis zum Zeitpunkt der Gewinnwarnung habe die erwartete Umsatzbandbreite bei 27 Mio. Euro bis 30 Mio. Euro und das erwartete EBITDA bei -2,05 bis -0,45 Mio. Euro gelegen, sodass die vorläufigen Zahlen damit im Rahmen der angepassten Guidance lägen. Auch in ihren bisherigen Prognosen hätten die Analysten mit Umsatzerlösen in Höhe von 26,80 Mio. Euro und mit einem EBITDA in Höhe von -3,80 Mio. Euro ein deutlich rückläufiges Geschäft erwartet.Die operative Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 sei dabei von einem Auslaufen der TSE-konformen Kassenumstellung gekennzeichnet sowie vom schwierigen Marktumfeld geprägt gewesen, welches mit einer niedrigen Investitionsbereitschaft einhergegangen sei. Der EBITDA-Rückgang sei darüber hinaus von Einmalaufwendungen des aufgelegten Kostensenkungsprogramms "Fit for Future" belastet gewesen.Nach Unternehmensangaben seien in 2022 Restrukturierungskosten, die sich in erster Linie aus Abfindungszahlungen zusammensetzen würden, in Höhe von 1,5 Mio. Euro berücksichtigt worden. Ohne diesen Effekt hätte die Vectron ein EBITDA in Höhe von -2,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die jährlichen Einsparungen beziffere das Management auf rund 3,0 Mio. Euro, was sich insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte 2023 bemerkbar machen dürfte.Die Einsparungen sollten vor allem durch die Auslagerung der Hardware-Produktion erzielt werden, was als ein logischer Schritt hin zur Ausweitung der Digitalumsätze, bei einer gleichzeitigen Reduktion der einmaligen Hardwareumsätze, zu verstehen sei. Die Fokussierung auf die Digitalstrategie werde auch anhand der monatlich wiederkehrenden Umsätze sichtbar, die sich in 2022 um 37% auf 8,9 Mio. Euro (VJ: 6,6 Mio. Euro) deutlich erhöht hätten.Darüber hinaus dürfte die Ende 2022 erworbene und seit dem 01.01.2023 konsolidierte arcado group AG, ein Couponing-Spezialist, zur weiteren Verringerung der Abhängigkeit vom Kassengeschäft führen. Zugleich würden ein neuer Bereich Marketingdienstleistungen etabliert werden und neue Kundengruppen erschlossen.Die Analysten hätten ihre Prognosen an die neue Mittelfrist-Guidance, welche ihrer Ansicht nach gut nachvollziehbar sei, angepasst. In ihren Prognosen würden sie unverändert davon ausgehen, dass spätestens ab dem Geschäftsjahr 2025 die wiederkehrenden Umsätze für den überwiegenden Anteil der Vectron-Umsatzerlöse (ohne acardo) verantwortlich sein würden. Dies liege an den im laufenden Geschäftsjahr 2023 anstehenden Einführungen von Digital-Services, für die in den kommenden Geschäftsjahren eine zunehmenden Marktdurchdringung erreicht werden sollte.Demgegenüber würden die Analysten mit einer nur seitwärts gerichteten Entwicklung der einmaligen Umsatzerlöse rechnen, die bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr auf niedrigem Niveau gelegen hätten. Die im Zusammenspiel mit den Kosteneinspareffekten vorliegende steigende Rentabilität sollte ab dem zweiten Halbjahr 2023 für einen überproportionalen Ergebnisanstieg sorgen.