Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (09.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Mit der Vectron Systems-Aktie sei es gleich zum Jahresbeginn steil bergauf gegangen. Mit dem dynamischen Ausbruch nach oben aus dem langen Seitwärtstrend sei beim Papier des Herstellers von Kassensystemen eine klare Turnaround-Tendenz zu erkennen. Die Vectron Systems-Aktie sei in den letzten zwei Jahren recht hart abgestraft worden. Die Erwartungen an das Münsteraner Unternehmen seien aber offenbar zu hoch gewesen. Der CEO sei aber recht optimistisch, was die künftige Geschäftsentwicklung angehe. Vectron Systems sei ein riskanter, aber auch interessanter Nebenwert mit Erholungspotenzial, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.01.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: