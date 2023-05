(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

3,90 EUR +1,30% (25.05.2023, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

3,90 EUR -2,26% (25.05.2023, 09:52)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (25.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.Erwartungsgemäß habe die Vectron Systems AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 25,22 Mio. Euro (VJ: 38,23 Mio. Euro) einen deutlichen Umsatzrückgang ausgewiesen. Dies liege einerseits am Auslaufen des Sondereffektes (TSE-konforme Kassenumstellung) begründet. Auf der anderen Seite hätten pandemiebedingte Einschränkungen sowie der Ukraine-Krieg die Investitionsbereitschaft der wichtigsten Vectron-Kunden weiterhin belastet. Dies habe zu einem Rückgang der Umsätze mit Kassensystemen in Höhe von -50,4% 14,78 Mio. Euro (VJ: 29,78 Mio. Euro) geführt. Dem stehe aber ein Anstieg des Digitalgeschäftes gegenüber, welches derzeit ganz klar im Fokus der Vectron liege. Auf Basis eines Ausbaus auf rund 17.000 Digital-Verträge (VJ: 7.000 Verträge) hätten die wiederkehrenden Umsätze um 36,5% auf 8,64 Mio. Euro (VJ: 6,33 Mio. Euro) sichtbar zugelegt und würden mittlerweile 34,3% an den Gesamtumsätzen ausmachen.Angesichts der stark rückläufigen Umsatzentwicklung habe auch das EBITDA mit -3,86 Mio. Euro (VJ: 4,71 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Ergebnisentwicklung sei darüber hinaus von Kosten im Zusammenhang mit der Initiierung des Kostensparprogramms "Fit for Future", welche zu jährlichen Einsparungen von 1,80 Mio. Euro bis 2,16 Mio. Euro führen solle, belastet gewesen. Im Rahmen des Programms sollten Ineffizienzen behoben werden und zudem werde die Produktion der Vectron-Kassen, aufgrund des erwarteten Bedeutungsverlustes, an fremde Hersteller ausgelagert.Es werde demnach sichtbar, dass der Unternehmensfokus noch stärker auf den Ausbau des Digitalgeschäftes liege. Dies sei als Antwort auf den hohen Digitalisierungsbedarf in der Gastronomie zu verstehen. Zusammen mit den installierten Vectron-Kassen hätten die digitalen Produkte der Vectron für die Kunden den Vorteil, alles aus einer Hand zu beziehen und damit mit einem Vertrag eine barrierefreie Lösung zu haben. Die aktuellen digitalen Vectron-Module sollten sukzessive erweitert werden. In diesem Jahr seien bereits Ordering-Module und ein Self-payment-Modul eingeführt worden. Weitere Produkte wie das Inhouse-Ordering über Terminal, Kitchen Video oder Online-Tischreservierung sollten noch in 2023 eingeführt werden.Zudem dürfte die künftige Entwicklung wesentlich vom Erwerb des Couponing-Spezialisten acardo group AG, der umfangreiche Kontakte im Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und Kino mit sich bringe, geprägt sein. Mit der Einbindung der acardo-Produkte und Dienstleistungen werde das Produktspektrum der Vectron damit erheblich ausgeweitet und die Gesellschaft werde deutlich weniger vom volatilen Kassengeschäft abhängig sein. Nach HGB erwarte das acardo-Management für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 12,5 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 2,8 Mio. Euro.Zusammen mit den acardo-Umsätzen habe das Vectron-Management eine konkrete Planung für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 publiziert. Demgemäß solle bereits im laufenden Geschäftsjahr wieder ein positives EBITDA erreicht werden. Daran angelehnt würden die Analysten der GBC AG für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 36,75 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 1,82 Mio. Euro erwarten. Für die kommenden Geschäftsjahre würden die Analysten der GBC AG mit einem sichtbaren Umsatzanstieg und einer überproportionalen Ergebnisverbesserung rechnen.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die Vectron Systems-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 25.05.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.