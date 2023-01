Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vantage Towers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

33,44 EUR +0,97% (31.01.2023, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

33,42 EUR +0,84% (31.01.2023, 15:02)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören rund 83.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (31.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Erstmals seit der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren GIP und KKR bewege sich die Aktie von Vantage Towers am Dienstag wieder. Während die Zahlen am Markt angesichts der Übernahme kaum für Bewegung sorgen würden, habe es eine überraschende Stimmrechtsmitteilung gegeben. Der bekannte Hedgefonds-Manager Paul Singer sei eingestiegen.Am Markt sorge der Singer-Einstieg für ein Plus von rund einem Prozent. Singers Hedgefonds Elliott habe gemeldet, dass direkt oder über andere Instrumente eine Beteiligung von 5,61 Prozent gehalten werde. Bereits in der Vergangenheit habe Singer immer wieder versucht, bei Übernahmen dazwischenzufunken und so höhere Preise zu erzielen.Die Vantage-Mutter Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) wolle die Tochter nach bisherigen Plänen in ein neues Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Oak Holdings übertragen. Vodafone wolle daran 50 Prozent halten, KKR und GIP würden sich den Rest teilen.Singers Einstieg erwecke die Vantage-Aktie etwas zum Leben. Ob wirklich ein höherer Preis als das freiwillige Übernahmeangebot der Finanzinvestoren von 32 Euro je Aktie gezahlt werde, sei aber fraglich.Anleger sollten vorerst abwarten, wie es weitergeht - und auf dynamischere Werte setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Vantage Towers-Aktie. (Analyse vom 31.01.2023)