Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (14.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Funkturm-Konzerns Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Vor dem Übernahmeangebot durch die Finanzinvestoren GIP und KKR habe die Funkturmgesellschaft Vantage Towers am Montag Quartalszahlen veröffentlicht.Der MDAX-Konzern habe die Erlöse im ersten Halbjahr gesteigert. Der Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen der sechs Monate bis Ende September sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 524 Mio. Euro geklettert, wie die Noch-Vodafone-Tochter am Montag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Wegen verstärkter Investitionen unter anderem für den Netzaufbau des neuen Telekommunikationsanbieters 1&1 sei der bereinigte operative Gewinn weniger stark gestiegen und habe mit 444 Mio. Euro rund vier Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Das bedeute einen Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge von 85,6 auf 83,2 Prozent.Bei den Durchleitungseinnahmen würden Vantage Towers' Investitionen für die Aufrüstung ihrer Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen würden und kein neuer Umsatz generiert werde, klammere das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus.Die Vantage Towers-Aktie notiere aktuell knapp über dem Angebot von 32 Euro. Langfristig sei - je nach Ausgang der Offerte - zwar durchaus noch mehr drin. Doch dafür sei viel Geduld nötig. Anleger können deshalb nun Gewinne mitnehmen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2022)Mit Material von dpa-AFX