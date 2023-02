Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören rund 83.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (23.02.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers: Paul Singer wirbelt Übernahmepläne von Vodafone durcheinander - AktienanalyseDer aktivistische US-Investor Elliott hat sich ein großes Stück am Funkturmunternehmen Vantage Towers (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) gesichert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Hedgefonds des Milliardärs Paul Singer habe laut einer Stimmrechtsmitteilung per 24. Januar 5,61 Prozent der Anteile gehalten. Die Gesellschaft sei dafür bekannt, sich in Unternehmensbelange einzumischen, um daraus Kapital zu schlagen. Singer könnte damit womöglich die Pläne der Noch-Vodafone-Tochter durcheinander wirbeln, die in das Gemeinschaftsunternehmen namens Oak Holdings ausgegliedert werden solle. An diesem halte Vodafone 50 Prozent, den Rest würden sich die Finanzinvestoren KKR und GIP teilen. In dem Zusammenhang habe es für die Streubesitz-Aktionäre ein Übernahmeangebot zu 32 Euro je Aktie gegeben. Anscheinend setze Singer auf einen Aufschlag.Weil es sich in der Vergangenheit oftmals gelohnt habe, sich an den Investor "dranzuhängen", habe die Aktie von Vantage Towers mit Gewinnen auf die Nachricht reagiert. Mit gut 34 Euro notiere der Titel deutlich über dem Niveau der Offerte. Nachdem die Annahmefrist Ende Januar ausgelaufen sei, würden 81,72 Prozent der Stimmrechte auf Oak Holdings entfallen. Angesichts der Übernahme komme der operativen Geschäftsentwicklung eine Nebenrolle zu. Nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen, die ein Erlöswachstum von knapp fünf Prozent auf 263,7 Mio. Euro hervorgebracht hätten, sei das Management zuversichtlich, die obere Hälfte seiner Prognose für das bis März laufende Geschäftsjahr zu erreichen. (Ausgabe 07/2023)Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: