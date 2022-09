Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (15.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Funkturm-Konzerns Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Vantage Towers sei immer wieder Objekt von Übernahmespekulationen gewesen, doch nie habe sich ein Käufer für die Vodafone-Tochter gefunden. Das könnte jetzt schnell gehen. Wie heute über die Ticker gelaufen sei, sollten KKR und GDI kurz vor der Abgabe eines Kaufangebots stehen.Vantage Towers sei einer der größten Betreiber von Sendemasten in Europa. Das Unternehmen betreibe 82.000 Funkmasten in zehn Ländern Europas, wobei man in Deutschland auf einen Marktanteil von 29% komme.Noch gebe es keine Bestätigung für die Gerüchte, doch die Kursreaktion sei ein starkes Indiz dafür. Es würden auch noch Informationen zu einem möglichen Übernahmepreis fehlen. Es sei zu vermuten, dass der eher oberhalb von 30 Euro angesiedelt sei als darunter.GD Towers betreibe rund 40.000 Funkmasten, Vantage Towers mehr als doppelt so viel. Zurzeit werde die Aktie mit rund 13 Mrd. Euro bewertet.Eine Übernahme von Vantage Towers durch einen Finanzinvestor würde nicht überraschen. Das Geschäft mit Sendemasten sei relativ konjunkturunabhängig und werfe konstante Einnahmen ab. Risikofreudige Anleger könnten mit einer kleinen Position auf eine Übernahme zu höheren Kursen spekulieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)