Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

26,98 EUR +0,30% (22.09.2022, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

26,80 EUR -1,03% (22.09.2022, 11:58)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (22.09.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers: Möglicher Anteilsverkauf durch Vodafone - AktienanalyseBerichte über einen möglichen Anteilsverkauf durch den Großaktionär Vodafone haben zumindest kurzfristig für ein Kursfeuerwerk bei dessen Funkturmtochter Vantage Towers (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) gesorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Papiere seien getrieben von den Spekulationen in der Spitze um mehr als 14 Prozent nach oben gesprungen. Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone habe zu einer Auktion für seine Funkturmtochter geladen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Unter den Bietern befänden sich die Finanzinvestoren KKR und Global Infrastructure Partners (GIP) sowie EQT aus Schweden. Die Briten, die rund 82 Prozent der Aktien halten würden, sollten zwar noch nicht über die Größe des zu veräußernden Anteils entschieden haben, allerdings sollten die Bieter es auf eine Mehrheit an dem Funkturmunternehmen abgesehen haben.Unternehmen aus diesem Bereich stünden bei Finanzinvestoren hoch im Kurs, da diese aufgrund ihrer stabilen Erträge als attraktive Anlagemöglichkeit gesehen würden. Erst im Juli habe die Deutsche Telekom einen Mehrheitsanteil an ihrem Funkturmgeschäft GD Towers für 17,5 Mrd. Euro an Brookfield Asset Management und DigitalBridge verkauft. Damals hätten Vodafone/Vantage Towers als weitere Interessenten gegolten. (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: