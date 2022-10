Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (10.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Funkturm-Konzerns Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Gerüchte über ein neues Übernahmeangebot würden die Vantage Towers-Aktie zu Wochenbeginn beflügeln. Nachdem es mit dem Kurs zuletzt eher schrittweise nach unten gegangen sei, würden nun American Tower und Cellnex Telecom einen Einstieg erwägen. Die Mutter Vodafone könnte sich von einem Teil seiner Beteiligung trennen. 13 Mrd. USD sei die 81%-Beteiligung von Vodafone derzeit wert. Bloomberg News berichte nun, dass etwa die Branchenführer American Tower und Cellnex einsteigen könnten. Aber auch andere Interessenten oder Konsortien von Bietern seien denkbar.Vodafone bevorzuge dabei jedoch eine Branchenfusion und zeige sich Finanzinvestoren gegenüber laut dem Bericht eher vorsichtig. Der Konzern erwarte noch diese Woche Angebote und könnte bereits kommenden Monat den neuen Partner für Vantage Towers bekannt geben.Es werde spannend, wer bei Vantage Towers einsteige und welches Bewertungsniveau Vodafone dabei erziele. Grundsätzlich sei das Funkturmgeschäft mit seinen stabilen Renditen interessant und auch krisenfest. Das Chartbild habe sich jedoch zuletzt eingetrübt. Konservative Anleger könnten dennoch zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" + in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: