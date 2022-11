Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

32,78 EUR +11,35% (09.11.2022, 15:16)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

32,78 EUR +11,88% (09.11.2022, 15:01)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (09.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Funkturm-Konzerns Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Immer wieder habe es in den vergangenen Monaten Berichte über den möglichen Einstieg neuer Investoren bei Vantage Towers gegeben. Die Mutter Vodafone habe zuletzt bereits Gebote geprüft. Nun werde es aber ernst. Die Finanzinvestoren GIP und KKR würden einsteigen und den verbleibenden Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot machen.Im Rahmen einer Partnerschaft mit den beiden Finanzinvestoren solle ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, in das Vodafone die Mehrheitsbeteiligung an Vantage von 81,7% übertragen wolle. Somit werde die Tochter entkonsolidiert.Für die verbleibenden Aktien werde ein freiwilliges Übernahmeangebot von 32 Euro je Aktie unterbreitet - eine Prämie von 19% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Noch im ersten Halbjahr 2023 solle der Deal nach den nötigen Genehmigungen abgeschlossen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: