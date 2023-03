Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören rund 83.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (21.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Seit dem Übernahmeangebot von GIP und KKR im November habe sich die Aktie kaum bewegt. Der Einstieg des Hedgefonds-Managers Paul Singer habe den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Titel Ende Januar zwar noch mal etwas nach oben bewegt. Doch nun solle das Delisting erfolgen, das müssten Anleger zu den Plänen wissen.Die Vantage-Aktien sollten damit nach nur etwas mehr als zwei Jahren an der Börse wieder vom Kurszettel verschwinden. Der Vorstand des Unternehmens habe mit dem neuen Eigentümer Oak Holdings einen Vertrag über den Rückzug von der Börse abgeschlossen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Den noch verbliebenen Aktionären werde deshalb 32 Euro je Anteil geboten. Experten hätten diesen Schritt erwartet, nachdem Oak Holdings im November vergangenen Jahres die Übernahme von Vantage Towers angekündigt habe.Hinter Oak Holdings stünden neben Vodafone selbst die Finanzinvestoren Global Infrastructure Partners (GIP) und KKR. Der britische Konzern habe Vantage Towers erst im März 2021 zu 24 Euro je Stück an die Börse gebracht, danach aber noch knapp 82 Prozent der Aktien gehalten. Diesen Anteil habe Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) im Herbst vergangenen Jahres für 32 Euro an das Konsortium verkauft. Mit diesem Schritt hätten sich die Briten Geld ins Haus geholt und die Tochter zudem aus der Bilanz nehmen können. Ob der Rückzug von der Börse gelinge, hänge davon ab, wie sich der Milliardär Paul Singer verhalte. Er habe sich im Januar mit knapp sechs Prozent an Vantage Towers beteiligt.Der höhere Kurs der Aktie und die Singer-Beteiligung würden es eher unwahrscheinlich machen, dass viele Anleger ihre Aktien andienen würden. Ein Squeeze-out könnte deshalb nicht funktionieren. Wie es danach weitergehe, bleibe aber offen.Anleger sollten vorerst weiter abwarten - und auf dynamischere Werte setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Vantage Towers-Aktie. (Analyse vom 21.03.2023)Mit Material von dpa-AFX