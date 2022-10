Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von Zeit zu Zeit analysieren wir den Kursverlauf des Value Line Arithmetic Index, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei handele es sich um ein marktbreites US-Aktienbarometer. Die mehr als 1.600 Index-Mitglieder würden gleichgewichtet, d. h. es werde nach dem Motto: "one stock, one vote" verfahren. Damit sorge das Aktienbarometer für ein Gegengewicht zu einer Vielzahl anderer Indices, welche regelmäßig nach der Marktkapitalisierung der enthaltenen Papiere gewichtet würden. Charttechnisch sei die aktuelle Ausgangslage extrem spannend: So stehe mit der Kombination aus dem alten Jahrestief vom Juni (7.768 Punkte), der Parallelen zum seit Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7.720 Punkten) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7.584 Punkten) derzeit ein massiver Unterstützungsbereich zur Verfügung. Die jüngsten Stabilisierungstendenzen würden nun die Hoffnung auf ein Halten der beschriebenen Bastion wecken. Untermauert werde diese Einschätzung durch positive Divergenzen seitens diverser Indikatoren (z. B. RSI, MACD), welche das jüngste Verlaufstief (7.584 Punkte) nicht mehr bestätigt hätten. Interessant sei auch eine Bodenbildung im Ratio-Chart im Vergleich zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Die "zweite Reihe" könnte sich also in Zukunft besser entwickeln als die amerikanischen "blue chips". (20.10.2022/ac/a/m)

