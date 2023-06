Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Marktbreite ließ in den letzten Wochen insbesondere in den USA zu wünschen übrig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch sie hätten in diesem Kontext - sprich, dass immer weniger Titel den Aufschwung tragen würden - den Finger in die Wunde gelegt. Doch gerade beim Thema "grundsätzliche Marktverfassung" gebe es derzeit einen echten Silberstreif seitens des Value Line Arithmetic Index. Dabei handele es sich um ein marktbreites US-Aktienbarometer. Die mehr als 1.600 Index-Mitglieder würden zudem gleichgewichtet, d. h. es wird nach dem Motto: "one stock, one vote" verfahren. Damit sorge das Aktienbarometer für ein Gegengewicht zu einer Vielzahl anderer Indices, welche regelmäßig nach der Marktkapitalisierung der enthaltenen Papiere gewichtet würden. Charttechnisch sei die aktuelle Ausgangslage extrem spannend: Auf Basis einer alten Abwärtstrendlinie und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 8.662/8.774 Punkten) habe das Aktienbarometer zuletzt Halt gefunden. Ein Sprung über die Aprilhochs bei gut 9.000 Punkten würde eine Bodenbildung komplettieren und ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 600 Punkten bereithalten. Fast noch wichtiger sei aber, dass dann der Makel der nachlassenden Marktbreite "geheilt" wäre. (09.06.2023/ac/a/m)

