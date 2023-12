Die Behauptung "Value ist riskant" treffe nur zu, wenn man die Volatilität der kurzfristigen Renditen zugrunde lege. Bei einem Zeithorizont von weniger als fünf Jahren sei das Volatilitätsrisiko aus Sicht der Pzena-Experten auch bei anderen Aktienanlagestilen nicht zu unterschätzen. Über längere Zeiträume sei die zusätzliche Volatilität von Value-Aktien im Vergleich zu anderen Anlagestilen und dem Markt jedoch weniger ausgeprägt.



Setze man die Rendite ins Verhältnis zur Volatilität, so liefere der Value-Ansatz beispielsweise über ein Jahr eine ähnliche Kennzahl wie der Markt. Über längere Zeiträume übertreffe die Relation nicht nur den Markt, sondern auch die Growth- und Value-Light-Strategien. "Value-light- Strategien verzichten also auf die Rendite von Deep-Value-Strategien, zahlen aber für das gleiche Rendite/Risiko-Profil wie der Markt höhere Gebühren", sage Richard Pzena, Unternehmensgründer und Co-Chief Investment Officer von Pzena Investment Management.



Ebenfalls unterlegen seien Value-Light-Portfolios hinsichtlich ihrer Wertentwicklung in fallenden und steigenden Märkten. Über eine Halteperiode von fünf Jahren erweise sich das als Vorteil, da Value-Investments die Spitzenrenditen des Marktes und aller anderen Stile nach Pzena-Auswertungen in diesem Zeitraum übertreffen würden, während die schlechteste Performance vergleichbar oder besser sei. In der historischen Betrachtung hätten Value-Portfolios in nur 3,8 Prozent der Fälle negative absolute Fünfjahresrenditen gegenüber 5,4 Prozent bei Value Light-Strategien und 8,8 Prozent beim Gesamtmarkt erzielt.



Neben Value-light-Strategien seien aus Sicht von Pzena auch Value-Indices mit Vorsicht zu genießen. Denn in diesen Börsenbarometern seien durch Verzerrungen bei der Indexkonstruktion viele Titel enthalten, die keine "echten" Value-Aktien seien. Da Value- und Growth-Indices, die kumulierte Marktkapitalisierung abbilden würden, hätten die teuren Mega-Caps zu einer Verzerrung geführt: Viele Wachstumswerte fänden sich damit im Value-Index wieder, wenn nicht sogar in beiden Indices. Nach der Auffassung von Pzena seien sie jedoch nicht günstig bewertet.



Das habe zur Folge, dass Anleger, die ihre Value-Allokation mit Indexprodukten abdecken würden, um die Volatilität zu senken, eine deutlich unterdurchschnittliche Performance erzielt hätten.



Da sowohl Value-light-Strategien als auch Index-Tracker Aktien jenseits des günstigsten Quintils kaufen würden und damit in der Vergangenheit keine überzeugenden Renditen hätten erwirtschaften können, sei Richard Pzena überzeugt: "Diese Ansätze opfern zu viel vom Kerngedanken des Value-Investing. Die meisten Anleger scheuen die kurzfristige Ungewissheit und die potenziellen Schmerzen, die mit dem Halten von unbeliebten Aktien verbunden sind. Langfristig aber liefert dieser Anlagestil überdurchschnittliche Renditen." (04.12.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Deep-Value-Experten von Pzena Investment Management, LLC ("PIM") untersuchen in ihrem aktuellen Quartalsbericht langfristige Renditen von Value-Investments im Vergleich zu Growth- und "Value Light"-Strategien.In diesem Zusammenhang würden sie Vorurteile analysieren, dass Value-Aktien riskanter seien, und würden auf Verzerrungen bei Value-Indices hinweisen.Im Ergebnis würden die Experten von Pzena Investment Management festhalten, dass• von einem konsequenten Value-Ansatz langfristig ein überdurchschnittlich gutes Rendite/Risiko-Verhältnis zu erwartet sei,• Value-Werte im günstigsten Quintil in steigenden oder fallenden Märkten im Durchschnitt besser abschneiden würden.Viele Anleger würden "Value light"-Strategien bevorzugen - Investments in Unternehmen im zweitgünstigsten Quintil (nach Kurs/Buchwert-Verhältnis) - mit denen sie die schwankungsreichsten und unbeliebtesten Value-Aktien zu vermeiden versuchen würden. Nach den Auswertungen der Experten von Pzena würden ihnen damit überdurchschnittliche Renditechancen im Langfristvergleich entgehen, da sie auf den Kauf im günstigsten Quintil des Aktienmarkts verzichten würden.