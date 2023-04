Vor diesem Hintergrund würden sich Investoren die Frage stellen, ob die Value-Rotation möglicherweise bereits ausgereizt sein könnte. Hierfür wäre aus Sicht der Experten von M&G Investments jedoch eine nachhaltige Rückkehr in das alte Niedrigzinsumfeld mit entsprechend niedrigen Inflationsraten erforderlich.



Mit der Wiederkehr der Inflation hätten sich das Wirtschaftsumfeld und das Verhalten der Zentralbanken nachhaltig verändert - mit dem Ergebnis, dass die Zinsen heute deutlich höher als noch vor zwei Jahren lägen und die Zentralbanken von QE (Quantitative Easing) zu QT (Quantitative Tightening) übergegangen seien. Die Zeit des billigen Geldes und der Liquiditätsschwemme, von der viele Wachstumstitel teilweise undifferenziert profitiert hätten, sei aus Sicht der Experten von M&G Investments vorbei. Die einzelnen Anlagen würden wieder stärker um knapper werdendes Kapital konkurrieren, was den Fokus der Anleger vermehrt auf die Bewertungen und Fundamentaldaten der Unternehmen lenken dürfte.



Zwar ist zu erwarten, dass die Inflation von den aktuell hohen Niveaus zunächst noch weiter absinken werde. Allerdings dürfte sie sich auf einem höheren Niveau einpendeln als wir es in den zehn Jahren nach der Finanzmarktkrise gewohnt waren, so die Experten von M&G Investments. Selbst wenn die Inflation im Falle einer potenziellen Rezession zwischenzeitlich deutlicher abfallen sollte, dürfte sie spätestens nach dem Ende der Rezessionsphase aus strukturellen Gründen wieder ansteigen. Bei einer erhöhten Inflation wäre folglich auch mit erhöhten Zinsniveaus zu rechnen. Eine nachhaltige Rückkehr in ein Niedrigzinsumfeld sei daher unwahrscheinlich.



Somit stelle sich nun die Frage, wie hoch das Aufholpotenzial von Value-Aktien nach der bereits erfolgten Rotation im Jahr 2022 noch sein könnte. Hierfür biete sich eine Betrachtung der Bewertungsabschläge von Value- zu Growth-Aktien an. Zwar sei der Bewertungsabschlag für sich genommen noch kein Auslöser für eine unmittelbare Outperformance, wie Value-Investoren in den letzten zehn Jahren schmerzhaft hätten erfahren müssen. Auslöser dürfte vielmehr der oben genannte Paradigmenwechsel sein. Der Bewertungsabschlag könne jedoch als Indikation für das Potenzial einer möglicherweise bevorstehenden Outperformance herangezogen werden.



Schaut man sich die Bewertungen der Value- und Growth-Segmente relativ zu ihrer jeweiligen Historie an, erkennt man schnell, dass Value-Aktien noch immer relativ günstig und Growth-Aktien teuer erscheinen, so die Experten von M&G Investments. Dies treffe insbesondere auf Europa zu. So sei das europäische Value-Segment auf Basis der sogenannten Forward P/E-Ratios, also dem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis, aktuell rund 20 Prozent günstiger als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Gleichzeitig sei das europäische Growth-Segment rund 30 Prozent teurer.



Sollte mit der bereits erfolgten Normalisierung der Zinsniveaus über kurz oder lang auch eine Normalisierung der Bewertungen an den Aktienmärkten einhergehen - was aus Sicht der Experten von M&G Investments eine logische Konsequenz sei - würde man mit Growth-Aktien derzeit noch immer ein signifikantes Rückschlagspotenzial in Kauf nehmen. Bei Value-Aktien bestehe dagegen Potenzial für eine attraktive Neubewertung. (25.04.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Jahr 2022 eindeutig zugunsten von Value-Aktien verlaufen ist, war der Start in das Jahr 2023 deutlich herausfordernder für die günstig bewerteten Substanzwerte, so die Experten von M&G Investments."Dies ist auf drei wesentliche Faktoren zurückzuführen", erläutert Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G. Die langlaufenden Anleiherenditen seien nach dem starken Aufwärtstrend im Jahr 2022 in einen volatilen Seitwärtstrend, in den USA sogar mit leicht negativer Tendenz, übergegangen. Damit habe sich ein wesentlicher Treiber der sogenannten Value-Rotation zuletzt abgeschwächt.Die technisch überverkauften Technologie-Riesen, die in der Regel dem Growth-Segment zugeordnet würden, hätten von einer Gegenbewegung profitiert und einen großen Anteil an der positiven Aktienmarktentwicklung im laufenden Jahr gehabt.