Daneben würden die Qualität der Value-Aktien sowie die gesamtwirtschaftliche Lage für weiteren Rückenwind sorgen: Die operativen Margen und das Schuldenprofil hätten sich verbessert. Zudem sei der Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken viel weiter fortgeschritten und die wirtschaftlichen Aussichten seien trüber.



Immerhin scheine Europa die Rezession vermeiden zu können. Durch die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft erhoffe man sich ein positives Wachstum, das allerdings zu einer höheren Energienachfrage führen könne. Daraus würden höhere Energiepreise resultieren.



Nicht der gesamte Value-Sektor werde sich positiv entwickeln, aber noch biete er reichlich Chancen. Angesichts unsicherer wirtschaftlicher Aussichten und engeren Finanzierungsbedingungen werde es wichtiger denn je sein, "Value-Fallen" zu vermeiden. (08.02.2023/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - In einem schwierigen Aktienjahr 2022 haben sich Value-Titel relativ gut entwickelt, so Arne Kerst, Fund Manager bei DPAM.Die Bewertungen von Value-Titeln und teuren Aktien klaffe immer noch sehr weit auseinander. Value habe daher nach wie vor Aufholpotenzial.