Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (20.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Vakzin-Entwickler, der in der Corona-Pandemie mit der Fokussierung auf einen Covid-19-Totmpfstoff für Schlagzeilen gesorgt habe, könne mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr nicht überzeugen. Trotz einer positiven Anpassung der Umsatzprognose halte der Biotech-Wert die im frühen Handel angefallenen Gewinne nicht und notiere auf der Handelsplattform Tradegate inzwischen rund sieben Prozent im Minus.Im vergangenen Jahr seien die Produktumsätze von Valneva im Vergleich zu 2022 um 26 Prozent geklettert und hätten sogar 12 Prozent über dem 2019er Niveau gelegen, als das Coronavirus die Welt noch nicht in Atem gehalten habe. Die Erlöse durch die Covid-19-Impfstoffe ausgeklammert, seien die Produktumsätze sogar um 63 Prozent zum Jahr 2022 geklettert. Bis 2026 peile Valneva eine Verdopplung der Produkterlöse an. Ebenfalls wichtig: Per Ende 2023 habe Valneva Barmittel in Höhe von 126,1 Millionen Euro ausgewiesen.Dank der Verlängerung der zinsfreien Periode der bestehenden Kreditfinanzierungsvereinbarung bis Januar 2026 könne das Unternehmen sogar seine Cash-Reichweite verlängern. "Das operative Geschäft wird als ausreichend finanziert angesehen (Darlehensrückzahlung ausgenommen), bis die kommerziellen Einnahmen aus dem Lyme Borreliose-Programm eine nachhaltige Profitabilität ermöglichen", heiße es in einer Pressemitteilung von Valneva.Vom wieder anziehenden Tourismus rund um den Globus profitiere Valneva mit seinem Reiseimpfstoff-Business. Dank der Verbesserung der Lieferengpässe beim Vakzin IXIARO präzisiere das Unternehmen seine Umsatzprognose. Valneva peile nun Erlöse von 160 bis 180 Millionen Euro an nach 150 bis 180 Millionen Euro zuvor.Charttechnisch drängt sich derzeit allerdings noch kein Kauf auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Valneva-Aktie. Watchlist! (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link