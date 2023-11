Börsenplätze Valneva-Aktie:



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (10.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Der europäische Impfstoff-Entwickler könne am letzten Tag der Handelswoche einen wichtigen Meilenstein verkünden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Chikungunya-Vakzin IXCHIQ des Unternehmens nach Verzögerungen zugelassen. Es handele sich hierbei um den ersten Impfstoff gegen das Virus überhaupt.Die Behörde habe IXCHIQ (VLA1553) über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren grünes Licht erteilt. Dennoch habe sich Valneva in den vergangenen Monaten gedulden müssen: Ursprünglich habe die FDA einen Zulassungsentscheid bis Ende August treffen wollen, dann sei die Frist auf Ende November verschoben worden.Mit IXCHIQ gegen das Chikungunya-Virus habe Valneva den dritten Reiseimpfstoff zur Zulassung geführt. IXIARO und DUKORAL würden bereits für Umsätze sorgen. Dank der Erholung im Reise-Geschäft habe das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres die Produkterlöse um knackige 42,6% auf 106,1 Mio. Euro steigern können.Valneva könne nach dem Corona-Impfstoff-Debakel eine weitere wichtige Zulassung verbuchen. Die Aktie sollte mit einem deutlichen Kurssprung auf die jüngsten Nachrichten reagieren. "Der Aktionär" bleibe für den Titel mittel- bis langfristig optimistisch gestimmt und rechne mit höheren Kursen. Allerdings eignet sich der Biotech-Wert nur für den sehr risikobewussten Anleger. Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link