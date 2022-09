Börsenplätze Valneva-Aktie:



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (26.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Der Impfstoff-Entwickler gebe trotz mehrerer Rückschläge für seinen Corona-Impfstoff der ersten Generation, VLA2001, nicht auf. Auch in Sachen Finanzierung für den Covid-19-Kandidaten der zweiten Generation lasse Valneva nicht locker. Indes würden die Analysten von Bryan Garnier optimistisch für den europäischen Impfstoff-Spezialisten gestimmt bleiben.Olga Smolentseva stufe die Aktie von Valneva unverändert mit "buy" ein, den fairen Wert beziffere sie auf 15 Euro. Das liege mehr als 150 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau. Valneva habe im Rahmen des Updates daraufhingewiesen, dass sich das Unternehmen in aktiven Gesprächen mit einem potenziellen Entwicklungspartner für einen Kandidaten der zweiten Generation befinde, dessen Fertigstellung länger dauern könnte als der bisherige Termin, dem dritten Quartal 2022.Smolentseva erinnere, dass Valneva über einen Bestand von acht bis zehn Millionen Dosen verfüge, die auf internationalen Märkten vertrieben werden sollten. Das Unternehmen habe angedeutet, dass dies im Erfolgsfall eher in den Zeitraum 2023 fallen würde. Die Analystin bleibe konservativ und berücksichtige in ihrem Bewertungsmodell derzeit keine zusätzlichen Verkäufe von VLA2001. Schließe Valneva entsprechende Vereinbarungen ab, würde dies die Schätzungen von Smolentseva aufwerten.Valneva gebe nicht auf, die Gespräche mit dem potenziellen Partner könnten allerdings Monate andauern und eine mögliche Einigung sei alles andere als sicher. Das Update und die Kaufempfehlung würden zu Wochenbeginn für ein Kursplus von rund vier Prozent sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.