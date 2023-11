Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (13.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Impfstoff-Entwickler Valneva habe in der zurückliegenden Handelswoche einen wichtigen Meilenstein verbuchen können. Dank der FDA-Zulassung von IXCHIQ habe es die Gesellschaft endlich geschafft, den ersten Chikungunya-Impfstoff überhaupt zur Marktreife zu führen. Weitere Daten würden den Nutzen des Vakzins unterfüttern.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe IXCHIQ bisher nur grünes Licht zum Impfen von Erwachsenen ab 18 Jahren erteilt. Valneva strebe auch die Vertriebsgenehmigung für Minderjährige an.Neue Studiendaten zum Chikungunya-Impfstoff VLA1553 in der Altersgruppe zwischen zwölf und 18 Jahren könnten die Basis dafür legen. Am Montag habe Valneva über positive zulassungskritische Phase-3-Daten zur Immunogenität seines Single-Shot Impfstoffkandidaten gegen das Chikungunya-Virus berichtet, wonach der primäre Endpunkt erreicht worden sei. Das Vakzin sei demnach generell gut verträglich gewesen und habe ein ähnliches Sicherheitsprofil wie bei Erwachsenen gezeigt.Mit IXCHIQ gegen das Chikungunya-Virus habe Valneva nun den dritten Reiseimpfstoff zur Zulassung geführt. Die Vakzine IXIARO und DUKORAL würden bereits für Umsätze sorgen. Dank der Erholung im Reise-Business habe Valneva in den ersten neun Monaten des Jahres die Produkterlöse um knackige 42,6 Prozent auf 106,1 Millionen Euro steigern können.Der jüngste Newsflow bei Valneva stimme positiv. Könne das Unternehmen daran anknüpfen und spiele das Marktumfeld mit, sollte die Aktie weiter nach oben klettern können. Spekulativ ausgerichtet Anleger können noch einsteigen, ein Stopp bei 4,70 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Valneva-Aktie. Valneva sei auch Teil des Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär". (Analyse vom 13.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.