Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (28.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Nach der Corona-Pandemie kehre die Reiselust zurück. Davon würden nicht nur Touristik-Unternehmen, sondern auch der Impfstoff-Hersteller Valneva profitieren. Die Gesellschaft habe zwei zugelassene Reise-Vakzine im Produktportolio. Valneva-Firmenlenker Thomas Lingelbach sehe sich auf Kurs, die Jahresprognose zu erreichen."Ja, wir sehen eine starke Erholung unserer vermarkteten Produkte auf den privaten Reisemärkten", so CEO Lingelbach gegenüber dem AKTIONÄR. Konkret handle es sich hierbei um Dukoral (Cholera-Vakzin) und Ixiaro (Japanische-Enzephalitis-Impfstoff), die Valneva bereits über die Zulassungsziellinie geführt habe.Lingelbach ergänze: "Wir sind mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet und konnten unsere Impfstoffumsätze im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Damit sind wir auf dem besten Weg, unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 130 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro zu erreichen."Die Entwicklung in Q1 bestätige die Einschätzung des Managers. "Der Produktumsatz von Valneva im ersten Quartal 2023 belief sich auf 32,1 Mio. Euro im Vergleich zu 16,2 Mio. Euro im ersten Quartal 2022", so Lingelbach. "Unser Ziel im Jahr 2023 ist, Umsätze zu steigern und gleichzeitig unser Impfstoffportfolio und unsere Pipeline weiter auszubauen."Bei der Valneva-Aktie könnte der Startschuss für ein großes Comeback nach dem Corona-Vakzin-Debakel gefallen sein. Neben dem florierenden Geschäft mit Reise-Impfstoffen könnten auch Neuigkeiten zum Chinkungunya-Vakzin (hier wolle die US-Gesundheitsbehörde FDA bis Ende August eine Zulassungsentscheidung treffen) für positive Impulse sorgen.Die Valneva-Aktie ist ein spekulativer Kauf, die Position sollte man mit einem Stopp bei 5,00 Euro nach unten absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link