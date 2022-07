Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

10,70 EUR +2,59% (11.07.2022, 22:02)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

10,43 EUR +0,24% (11.07.2022, 17:39)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (11.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Am 24. Juni habe die EU-Kommission den Covid-19-Impfstoff VLA2001 von Valneva zugelassen. Vor Kurzem hätten die Analysten von First Berlin die Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die Experten würden nun nur noch begrenztes Kurspotenzial sehen und hätten das Papier des Biotech-Unternehmens sogar von "kaufen" auf "hinzufügen" abgestuft. Zudem habe der First Berlin-Analyst Simon Scholes sein Kursziel für die Valneva-Aktie von 22,10 auf 12 Euro gesenkt.Vor der EU-Zulassung sei der US-Pharmariese Pfizer bei Valneva eingestiegen. Der Deal ziele aber auf die weitere Entwicklung des Borreliose-Impfstoffkandidaten des Unternehmens ab. Die Analysten von First Berlin würden eine "hohe Wahrscheinlichkeit" sehen, dass Pfizer zu gegebener Zeit ein vollständiges Angebot für Valneva abgeben werde.Bei Valneva bleibe es spannend. Könne das Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten neue Lieferverträge abschließen, die ausreichen würden, um die Entwicklungen rund um VLA2001 weiter voranzutreiben, dürfte die Aktie wieder deutlich höher notieren. Der Titel befinde sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: