Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

11,90 EUR -1,00% (22.06.2022, 17:36)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (23.06.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Das Zulassungsverfahren für den Covid-19-Impfstoff von Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ist auf der Zielgeraden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) werde voraussichtlich bis zum 24. Juni eine endgültige Entscheidung treffen. Mit der Europäischen Kommission sei bereits ein Vorverkaufsvertrag geschlossen worden.Die vorläufigen, inoffiziellen Mengenangaben würden jedoch nicht ausreichen, um die Nachhaltigkeit des Impfstoffprogramms zu gewährleisten: "Sollten sich diese Mengenangaben bestätigen, kann Valneva keine Änderung des Vorabkaufvertrags vereinbaren, die eine reduzierte Bestellung ermöglichen würde, sodass die Europäische Kommission die Vereinbarung wahrscheinlich kündigen würde", so Valneva. "Infolgedessen hätten die Europäer keinen Zugang zu einem inaktivierten Covid-19-Ganzvirusimpfstoff, obwohl Studien in sechs europäischen Ländern gezeigt haben, dass ein erhebliches Interesse bei den Ungeimpften besteht und wir weiterhin Nachrichten von Menschen erhalten, die sich eine herkömmlichere Impfstofftechnologie wünschen."Für einen Paukenschlag habe Valneva Anfang dieser Woche gesorgt: Der US-Pharmakonzern Pfizer sei im Zuge der Aktualisierung der Bedingungen der Kooperations- und Lizenzvereinbarung für den Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten mit 8,1 Prozent bei den Österreichern eingestiegen. Der Kaufpreis von 9,49 Euro je Valneva-Aktie dürfte vorerst den Boden bedeuten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2022)Börsenplätze Valneva-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:12,15 EUR +3,40% (23.06.2022, 08:28)