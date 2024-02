Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

3,587 EUR +1,82% (05.02.2024, 15:42)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

3,584 EUR +1,13% (05.02.2024, 15:41)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (05.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoff-Spezialisten Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Auf dem französischen Nebenwerte-Kurszettel verzeichne die Valneva-Aktie zum Start in die neue Handelswoche deutliche Kursgewinne. Denn die Gesellschaft habe eine bereits in Aussicht gestellte Transaktion vermelden können, der die finanzielle Situation des Unternehmens weiter verbessere.Konkret habe Valneva einen so genannten "Priority Review Voucher", den der Impfstoff-Entwickler von der US-Gesundheitsbehörde FDA im November erhalten habe, veräußert. Der Verkauf spüle 103 Millionen Dollar in die Kasse der Franzosen. Valneva habe diesen erhalten, nachdem die Behörde grünes Licht für den ersten Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ überhaupt erteilt habe. Zuvor habe es beim Zulassungsprozess allerdings Verzögerungen gegeben."Dieses nicht verwässernde Kapital stellt eine wichtige zusätzliche Finanzierungsquelle dar, um die weitere Entwicklung unserer klinischen Pipeline voranzutreiben", so Valneva-Chef Thomas Lingelbach zum Verkauf. "Wie die jüngste Zulassung unseres Chikungunya-Impfstoffs zeigt, sind wir weiterhin bestrebt, unser Portfolio an Impfstoffen auszubauen, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf decken und das Potenzial haben, das Leben der Menschen zu verändern."In der Entwicklungspipeline von Valneva genieße derzeit vor allem der Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 eine hohe Priorität. Zudem treibe die Gesellschaft Vakzin-Programme gegen das Zika-Virus (VLA1601) sowie gegen das Bakterium Clostridium difficile (VLA84).Vor einem Neueinstieg sollten interessierte, spekulativ ausgerichtete Anleger eine klare Chart-Trendwende abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link