Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

15,776 EUR -0,47% (10.02.2022, 22:26)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen. (12.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) unter die Lupe.General Motors (GM) sei nach eigenen Angaben an einem Einstieg bei der Industriemetallsparte des brasilianischen Eisenerz-Produzenten. Das ganze solle sich aber in einer sehr frühen Stadium befinden. GM habe sich erst vor kurzem beim Lithium Americas eingekauft. Die Autobauer würden mittlerweile offenbar die Versorgungssicherheit sehr hoch gewichten würden und seien bereit, direkt in Minen-Unternehmen zu investieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.02.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Vale-Aktie: