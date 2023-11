NYSE-Aktienkurs Vale ADR-Aktie:

15,65 USD +3,37% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Vale ADR-Aktie:

US91912E1055



WKN Vale ADR-Aktie:

A0RN7M



Ticker-Symbol Vale ADR-Aktie:

CVLB



NYSE-Symbol Vale ADR-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: US91912E1055, WKN: A0RN7M, Ticker-Symbol: CVLB, NYSE-Symbol: VALE) ist neben Rio Tinto und BHP Billiton eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Vale S.A. ist ein Unternehmen aus den Branchen Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle) und Rohstoffförderung (Metalle/Kohle) mit Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Marcio Farid, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie der Vale S.A. (ISIN: US91912E1055, WKN: A0RN7M, Ticker-Symbol: CVLB, NYSE-Symbol: VALE) von "neutral" auf "buy" hoch.Marcio Farid sei der Ansicht, dass das aktuelle Umfeld für Vales Investmentthese aufgrund einer Kombination von Rückenwind, die es seit mindestens 2014 nicht mehr gegeben habe, einzigartig sei. Dazu würden gehören: ein ausgeglichener Eisenerzmarkt für 2024, eine positive operative Dynamik, ein relativ geringes Engagement der Anleger, eine attraktive Bewertung und Goldmans Erwartung einer anhaltenden Unterstützung durch die chinesische Politik, wobei Eisenerz der am stärksten auf China ausgerichtete Rohstoff sei, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen glaube, dass die Rally der Aktie "in Gang komme".Marcio Farid, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Vale-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf und erhöht das Kursziel von 12,20 auf 19,50 USD. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Vale ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vale ADR-Aktie:14,40 EUR +0,70% (21.11.2023, 10:27)