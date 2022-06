Unternehmensnachrichten:



Arno Arntlitz, CFO von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe gesagt, dass der Autohersteller trotz der jüngsten Volatilität an den Märkten weiterhin plane, den Börsengang der Marke Porsche im vierten Quartal 2022 durchzuführen. In einem weiteren Interview mit Herber Diess, Der CEO von Volkswagen habe erklärt, er erwarte, dass sein Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 damit beginnen werde, Tesla in Bezug auf die Produktion von Elektrofahrzeugen einzuholen, da die Halbleiterknappheit nachzulassen beginne.



VERBIO Vereinigte BioEnergie (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) lege heute nach einer Prognoseanhebung um 5% zu. Das Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2021/2022 ein EBITDA von rund 500 Millionen Euro, da die Nachfrage nach seinen Produkten weiterhin stark sei. Zuvor habe das Unternehmen ein EBITDA von rund 430 Millionen Euro erwartet.



Einschätzungen von Analysten:



- Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei bei Exane auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 91,00 Euro festgelegt worden. (29.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktienmarktindices folgen US-amerikanischen und asiatischen Indices und handeln niedriger, so die Experten von XTB.Rückgänge seien in ganz Europa zu beobachten, wobei der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einer der Top-Underperformer sei (-1,7%). Der deutsche Index teste bei Eröffnung 13.000 Punkte als Unterstützung.DAX habe es erneut nicht geschafft, den durch die Obergrenze der Marktgeometrie markierten Widerstand bei 13.290 Punkten zu durchbrechen. Während des europäischen Morgenhandels sei ein starker Pullback zu beobachten, wobei der Index in den Bereich von 13.000 Punkten zurückkehre. Die 12.975-Zone habe kürzlich als Swing-Level fungiert, und wenn es ihr gelinge die Einbrüche zu stoppen, könnte dies ein umkehrendes Muster signalisieren. Die Begrenzung dieses Musters würde in der 13.330-Punkte-Zone liegen, die durch die jüngsten lokalen Höchststände gekennzeichnet sei. Allerdings müsse der Rückgang zunächst gestoppt und eine Erholungsphase eingeleitet werden.