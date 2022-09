Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+3,7%) hält trotz des schwachen Börsenumfelds an den IPO-Plänen für seine Sportwagen-Tochter Porsche fest, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) (+4,5%) müsse seinen Platz im deutschen Leitindex DAX für Siemens Energy (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) (-0,1%) räumen. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+2,7%) habe seine Position nochmals verteidigt, dürfte diese aber als aktuell schwächstes DAX-Mitglied im Dezember dann voraussichtlich für die Porsche Sportwagen AG freimachen. Die Änderungen der Indexzusammensetzung würden mit 19. September wirksam.Die Meta Platforms-Aktien (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (-1,1%) hätten sich von der seitens der irischen Datenschutzbehörde verhängten EUR 405 Mio. schweren Strafe wenig beeindruckt gezeigt. Dabei gehe es um die Handhabung von Daten bei der Tochtergesellschaft Instagram. (07.09.2022/ac/a/m)