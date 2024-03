Börsenplätze VOQUZ Labs-Aktie:



Kurzprofil VOQUZ Labs AG:



VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4, WKN: A3CSTW, Ticker-Symbol: HC7) ist führender Anbieter von SAP®-Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre SAP®-Umgebung und ihre Geschäftsabläufe mühelos und kosteneffizient zu verwalten. Das Portfolio besteht aus Produkten, die darauf ausgelegt sind, SAP®- Lizenzkosten zu senken, Compliance zu verbessern und Geschäftsverluste zu vermeiden. Das Unternehmen liefert besseres SAP®-Management durch die Kombination von innovativen Tools mit der umfassenden Beratungsexpertise in den Bereichen Lizenzberatung, Compliance und interne Kontrollen. (11.03.2024/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - VOQUZ Labs-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4, WKN: A3CSTW, Ticker-Symbol: HC7) weiterhin mit "speculative buy" ein.Mit den vorläufigen Zahlen für 2023 sei VOQUZ Labs ergebnisseitig eine positive Überraschung gelungen. Während der Umsatz im letzten Jahr um rd. 11 Prozent auf 5,2 Mio. Euro habe ausgeweitet werden können, sei das EBITDA zwar von 0,6 auf 0,4 Mio. Euro zurückgegangen. Nach einem operativen Fehlbetrag von -0,5 Mio. Euro noch per Ende Juni 2023 zeige das ein sehr ertragsstarkes zweites Halbjahr, das damit deutlich über den Analysten-Erwartungen gelegen habe.Auf Basis der positiven Entwicklung und einer konstatierten Markterholung im Schlussquartal falle auch die Prognose für 2024 optimistisch aus, das Management erwarte eine Umsatzsteigerung um 10 bis 20 Prozent und eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf 15 bis 20 Prozent (2023: 8,6 Prozent). Ein starker Treiber für das Geschäft sei insbesondere der Wechsel von SAP-Kunden auf S/4 HANA, der eigentlich bis 2027 abgeschlossen sein solle, aber erst von etwas mehr als einem Drittel vollzogen worden sei. Hier sei eine Beschleunigung unausweichlich, die das Geschäft von VOQUZ Labs belebe. Infolgedessen sollte sich auch in den nächsten Jahren der positive Trend mit organischen Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent und einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent fortsetzen.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt daher seine Einstufung für die VOQUZ Labs-Aktie mit "speculative buy".(Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link