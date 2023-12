3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (14.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der VERBUND habe trotz der erneut niedrigen Wasserstände in diesem Jahr eine positive Ergebnisentwicklung gezeigt. Dies sei auf die hohen Strompreise im Vorjahr, starke Netzergebnisse sowohl im Strom- als auch im Gasbereich und die Reduktion der Auswirkungen des Strompreisdeckels zurückzuführen. Das untere Ende der Prognosespanne sei mehrmals angehoben worden und die Analysten der RBI seien zuversichtlich, dass das obere Ende der EBITDA-Prognosespanne von EUR 4,15 Mrd. bis EUR 4,45 Mrd. erreicht werde. Für das nächste Jahr und darüber hinaus lägen die RBI-Schätzungen jedoch unter dem Konsens, trotz des Zubaus neuer Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien und der Netzinvestitionen, da die Strompreise zuletzt stark gesunken seien.Der VERBUND wolle bis 2030 3,8 Gigawatt (GW) an neuen Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien (d.h. Wind und Fotovoltaik) errichten, gegenüber 1,0 GW bis Ende September 2023. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass sich der Umsatz im Bereich der erneuerbaren Energien von EUR 176 Mio. im Jahr 2022 bzw. EUR 256 Mio. im Jahr 2023 auf 575 Mio. EUR am Ende des Jahrzehnts mehr als verdoppeln werde. Die meisten neuen Kapazitäten würden im Ausland entstehen, vor allem auf dem sehr wettbewerbsintensiven spanischen Markt. Das Potenzial in Deutschland scheine im Vergleich zu früheren Aussagen geschrumpft zu sein (z.B. in Brandenburg). Die Analysten der RBI würden feststellen, dass der hohe PV-Anteil die Ertragssaisonalität des VERBUNDS in Zukunft erhöhen dürfte. Gleichzeitig würde der Ergebnisbeitrag der erneuerbaren Energien weiterhin nur etwa 15% bis 16% des Gesamt-EBITDA betragen.Der VERBUND habe dieses Jahr zwei wichtige Investitionsstrategien angekündigt: Den 9-Mrd.-EUR-Netzentwicklungsplan für 2023 bis 2034 der Netztochter APG und den Ausbauplan für erneuerbare Energien, der die Inbetriebnahme von 3,8 GW Wind- und Solarenergie bis 2030 vorsehe. Beide Investitionen würden Österreichs Ziel widerspiegeln, den Strombedarf von schätzungsweise 80 TWh zu 100% aus erneuerbaren Energien zu decken und die Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien auf 36 GW zu erhöhen.Es erübrige sich zu erwähnen, dass die derzeitigen Bedingungen nicht ausreichen würden, um die Ziele zu erreichen: Fehlende Anschlusskapazitäten, zunehmender Einspeise-Bedarf, Strompreisunterschiede zwischen Österreich und Deutschland, langwierige Genehmigungsverfahren und unzureichende Interkonnektivität müssten beseitigt werden. Gleichzeitig würden wichtige nationale Strategien fehlen, wie z.B. koordinierte regionale Gesetze oder eine gemeinsame Speicherstrategie. Dennoch hätten die Analysten der RBI den neuen Investitionswert für den APG-Anteil im Netzbereich eingepreist und ihre Ergebnisprognose trotz der angespannten Renditesituation angehoben.Höhere Zinssätze und niedrigere Strompreise seien auch für die DCF-Bewertung der Analysten der RBI ausschlaggebend gewesen, wobei der WACC (gewichteter Gesamtkapitalkostensatz) im Endwert um 0,8% auf 6,9% gestiegen sei. Die niedrigeren Strompreise hätten die erwarteten Kapitalflüsse gesenkt und der Anstieg der Investitionen in erneuerbare Energien sowie Netze habe erhebliche Auswirkungen auf die Margen und den Free Cashflow gehabt.Daher setzt Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, ihr neues Kursziel auf EUR 91 fest (zuvor 107 EUR) und bestätigt ihre "halten"-Empfehlung für die Aktie von VERBUND. (Analyse vom 14.12.2023)