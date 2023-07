Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (27.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.VERBUND habe einen ordentlichen Ergebnisanstieg in Q2/23 berichtet, sei aber unter den Markterwartungen zu liegen gekommen. Die Wasserstände seien schwach gewesen, obwohl sie dank eines nassen Mai die miserablen Werte des Vorjahres übertroffen hätten, aber sie hätten noch nicht wieder den langfristigen Durchschnitt erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf lägen die Wasserstände bei 0,93, was ebenfalls auf einen sehr schwachen Juli hindeute.In Anbetracht der besseren Sichtbarkeit habe das Management die Prognosespanne an beiden Enden auf ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 3,8 bis 4,2 Mrd. EUR (vorher EUR 3,7 bis 4,3 Mrd.) und einen Nettogewinn von EUR 2,05 bis 2,3 Mrd. (vorher EUR 2,0 bis 2,4 Mrd.) reduziert. Diese geringen Nettoveränderungen seien das Ergebnis größerer Änderungen des Ausblicks, die auch die niedrige Wasserführung und schwache Kurzfristpreise kompensiert hätten. Die Analystin gehe davon aus, dass sich die Markterwartungen weiter absenken würden. Für die nächsten Monate seien das Strompreisniveau, die Besteuerungsvorhaben von Regierungen (und deren Milderungsmöglichkeiten) und die weitere Wachstumsstrategie entscheidend.Die letzte Empfehlung für VERBUND-Aktien lautete "halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity