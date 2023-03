Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

76,45 EUR -3,11% (16.03.2023, 16:15)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

76,00 EUR -2,00% (16.03.2023, 16:07)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wiener Börse-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



NASDAQ OTC-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (16.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.Die stark gestiegenen Q4-Ergebnisse von Verbund würden die Strompreisrally des letzten Jahres, positive Bewertungseffekte und eine vergleichsweise bessere, wenn auch nicht gute Wasserführung reflektieren. Sie hätten die Markterwartungen beim Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) übertroffen, hätten aber unterm Strich eher eine Punktlandung hingelegt, da verschiedene Wasser- und Solarkraftwerke, sowie der Anteil an Gas Connect Austria wertberichtigt worden seien. Das Gaskraftwerk Mellach sei hingegen aufgewertet worden. Die Dividende solle inklusive Sonderdividende EUR 3,6 je Aktie betragen, was einer Dividendenrendite von rd. 4,6% auf Basis des gestrigen Schlusskurses entspreche. EVN sollte mit rund EUR 120 Mio. netto davon profitieren.Für das kommende Geschäftsjahr erwarte Verbund ein EBITDA von EUR 3,5 bis 4,4 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 1,9 bis 2,5 Mrd. Damit würden selbst die oberen Enden der Bandbreiten unter den Markterwartungen liegen. Grund dafür seien vermutlich die zuletzt stark rückläufigen Strompreise, negative Bewertungseffekte in der Höhe von rund EUR 200 Mio., geringere Erwartungen an das Flexibilitätsgeschäft sowie neue Rückstellungen. Die Prognose für 2023 impliziere eine Dividende in einer Bandbreite von EUR 2,46 bis EUR 3,96 je Aktie, was im Mittel einer Rendite von 4,1% entspreche.Unsere letzte Empfehlung für Verbund lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 16.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity