Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

77,25 EUR 0,00% (11.05.2023, 17:40)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

77,05 EUR -0,96% (11.05.2023, 17:29)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wiener Börse-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



NASDAQ OTC-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (11.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.VERBUND habe in Q1 2023 das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 19 % im Jahresvergleich auf EUR 967 Mio. gesteigert. Gleichzeitig sei die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr eingegrenzt worden. Nun herrsche jedoch Unklarheit über Umsatzdeckel und zusätzliche Gewinnsteuern.Trotz stagnierender schwacher Wasserführung, geringerer Netzerträge und eines Stromerlösdeckel-Umlageeffekts von EUR 69 Mio. habe VERBUND einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in Q1 2023 verzeichnet. Grund dafür seien die stark gestiegenen Strompreise im Vorjahr sowie neue PV-Kapazitäten und bessere Winderzeugung gewesen.Das Management habe geringfügige Änderungen an der Prognose für das Gesamtjahr vorgenommen, die zum Teil auf neue und höhere Erwartungen für das Netzwerkergebnis zurückzuführen seien (EUR 450 Mio. gegenüber EUR 400 Mio. zuvor). Das EBITDA werde mit EUR 3,7 bis 4,3 Mrd. (zuvor: EUR 3,5 bis 4,4 Mrd.) und das Konzernergebnis mit EUR 2,0 bis 2,4 Mrd. (zuvor: EUR 1,9 bis 2,5 Mrd.) prognostiziert. Die neuen Ergebnisprognosen würden keine Auswirkungen jüngsten Aussagen der österreichischen Regierung zu höheren Steuern auf Strom beinhalten, sollten Endkundenpreise nicht gesenkt werden. Laut Aussage des Unternehmens brauche man mehr Fleisch am Knochen um überhaupt einschätzen zu können, was das finanziell bedeute.Unsere letzte Empfehlung für VERBUND lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 11.05.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity