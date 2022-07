Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

107,00 EUR -3,08% (28.07.2022, 17:42)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

106,30 EUR -3,89% (28.07.2022, 17:29)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wiener Börse-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



NASDAQ OTC-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (28.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.VERBUND habe angesichts der aktuellen Großhandelspreise für Strom ein schwaches Zahlenwerk für Q2 22 vorgelegt, das auch erhebliche negative Effekte aus Handelspositionen, aber auch positive Einmaleffekte enthalten habe. Der Wasserkraftkoeffizient habe in Q2 nur bei 0,86 gelegen gegenüber einem bereits schwachen Wert von 0,93 vor einem Jahr. Gleichzeitig sei der abgesicherte Preis auf 109,9 EUR/MWh gestiegen im Vergleich zu 47,3 EUR/MWh im Vorjahr. Der Nettogewinn enthalte EUR 83 Mio. an positiven Einmaleffekten, darunter Wertaufholungen von thermischen Anlagen (Mellach CCGT), Wertminderungen von Wasserkraftwerken in Österreich und Abschreibungen von GasConnect Austria (GCA). In Anbetracht der ausgezeichneten Preisbedingungen und der potenziellen Umkehrung der Auswirkungen von Handelspositionen sei das untere Ende der Prognosespanne angehoben worden.Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sei im Wasserkraftbereich dank der Rekordpreise für Strom wie erwartet massiv angestiegen, habe aber trotzdem unter Erwartungen gelegen, da die schlechte Wasserlage in Österreichs Flüssen das Segmentsergebnis etwas mehr als gedacht belastet habe. Alle anderen erneuerbaren Erzeugungsanlagen hätten wie erwartet geliefert. Im Netzbereich sei das Ergebnis besser als gedacht gewesen, hier könnten Flexibilitäts- oder Engpassmanagementaktivitäten den Unterschied ausmachen. Der große Treiber sei jedoch die Bewertung der Handelsposition im Vertrieb gewesen, welche zum Quartalsende im niedrigen dreistelligen EUR-Millionenbereich belastet habe. Diese könne sich jedoch im Laufe des Jahres wieder ändern, was auch erkläre, warum das Management die Gesamtjahresprognose am unteren Ende sogar angehoben habe und am oberen Ende bestätigt habe.Die Analysten der RBI haben auf den ersten Blick einen neutralen Gesamteindruck des Ergebnisses, wobei die nicht optimale Performance der Q2-Ergebnisse durch die positive Botschaft des Ausblicks aufgewogen werden sollte. Allerdings sei der Markt derzeit bei Strompreisabhängigen Aktien vorsichtig, da in einigen Ländern Europas Zufallsgewinnsteuern oder Strompreisdeckel diskutiert würden.Unsere letzte Empfehlung zur VERBUND-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.07.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.